Соколиный центр «Камчатка» планируют открыть в 2021 году

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Открытие соколиного центра «Камчатка» запланировано на 2021 год, сообщает НСН. Питомник позволит защитить от браконьеров дальневосточных кречетов и повысить популяцию этих птиц.
Соколиный центр «Камчатка» планируют открыть в 2021 году
  • РИА Новости

По оценке Минприроды, за 30 лет в России резко сократилась популяция птиц семейства соколиных.

«С Объединёнными Арабскими Эмиратами мы приступаем к проекту восстановления популяции сокола, начинаем с Камчатки. Проект очень интересный и серьёзный», — заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

По его словам, всего планируется открыть около пяти центров по восстановлению сокола.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке заявили о создании самой большой популяции фламинго в России.

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