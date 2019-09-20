Соколиный центр «Камчатка» планируют открыть в 2021 году
- РИА Новости
По оценке Минприроды, за 30 лет в России резко сократилась популяция птиц семейства соколиных.
«С Объединёнными Арабскими Эмиратами мы приступаем к проекту восстановления популяции сокола, начинаем с Камчатки. Проект очень интересный и серьёзный», — заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
По его словам, всего планируется открыть около пяти центров по восстановлению сокола.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке заявили о создании самой большой популяции фламинго в России.