Международный кинофестиваль «Зеркало» объявил программу

XIII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявил программу, а также обнародовал состав жюри.

Откроет кинофестиваль концерт, в рамках которого прозвучат легендарные песни группы «Кино» и Виктора Цоя в оркестровой аранжировке. Фильмом открытия была выбрана картина Алексея Балабанова «Брат».

В основной программе «Зеркала» участвуют девять лент, которые в этом году уже были показаны на престижных европейских киносмотрах — Венецианском, Берлинском, фестивале в Роттердаме и Гётеборге.

От России в основной конкурс вошла «Дылда» Кантемира Балагова. Эта картина уже была удостоена премии в рамках программы Каннского фестиваль «Особый взгляд».

В 2019 году в жюри киносмотра в числе прочих кинематографистов числятся белорусский режиссёр Дарья Жук и российская актриса Алиса Хазанова.

«Зеркало» — международный кинофестиваль, в программу которого отбираются игровые и анимационные фильмы, студенческое кино и ретроспективы.

Главная площадка фестиваля — город Иваново, однако он пройдёт в нескольких городах Ивановской области, в том числе в Юрьевце. Работа кинофорума продлится с 14 по 21 июня.