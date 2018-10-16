В Московском зоопарке заработал центр зимней передержки рукокрылых

Короткая ссылка
В Московском зоопарке вновь заработал центр зимней передержки рукокрылых, сообщает портал мэра и правительства.
В Московском зоопарке заработал центр зимней передержки рукокрылых
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В настоящее время там 15 летучих мышей. Их приносят с начала осени.

«С наступлением холодов обитающие в городе рукокрылые ищут место для зимней спячки, поэтому нередко залетают на чердаки домов и промышленных помещений или в вентиляционные шахты», — отмечается в сообщении.

Если убежище выбрано неудачно, то летучие мыши просыпаются и гибнут из-за холода и отсутствия пищи.

Как напомнила гендиректор зоосада Светлана Акулова, центр работал в пилотном режиме с прошлой осени до весны. В него поступило около 50 летучих мышей разных видов.

Большинство — двухцветные кожаны, также встречались рыжие вечерницы, ночницы, бурые ушаны и нетопыри. Специалисты помогли животным благополучно перенести зимнюю спячку, передаёт m24.

Ранее НСН сообщала о бесплатных экскурсиях в Московском зоопарке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить