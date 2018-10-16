В Московском зоопарке заработал центр зимней передержки рукокрылых

В Московском зоопарке вновь заработал центр зимней передержки рукокрылых, сообщает портал мэра и правительства.

В настоящее время там 15 летучих мышей. Их приносят с начала осени.

«С наступлением холодов обитающие в городе рукокрылые ищут место для зимней спячки, поэтому нередко залетают на чердаки домов и промышленных помещений или в вентиляционные шахты», — отмечается в сообщении.

Если убежище выбрано неудачно, то летучие мыши просыпаются и гибнут из-за холода и отсутствия пищи.

Как напомнила гендиректор зоосада Светлана Акулова, центр работал в пилотном режиме с прошлой осени до весны. В него поступило около 50 летучих мышей разных видов.

Большинство — двухцветные кожаны, также встречались рыжие вечерницы, ночницы, бурые ушаны и нетопыри. Специалисты помогли животным благополучно перенести зимнюю спячку, передаёт m24.

Ранее НСН сообщала о бесплатных экскурсиях в Московском зоопарке.