Московский зоопарк проведёт бесплатные экскурсии в честь своего 154-летия

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Московский зоопарк планирует провести бесплатные экскурсии в честь своего 154-летия, сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт столичного мэра.

Программа посещения действует 17 и 18 февраля. Кроме экскурсий состоятся квесты и спектакли. Для участия нужна регистрация, акция рассчитана на 650 гостей.

Также всем посетителям предложат посмотреть на кормление животных: тюленей, морских котиков, папуанских пингвинов и шакалов.

В программе экскурсий — прогулки «Ожившие легенды», «Вторая в жизнь в зоопарке», «Животные — герои сказок», квест «Праздничный», спектакли «Катастрофа в лесу» и «Осторожно, волшебство!».

Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.

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