В нескольких районах Окинавы ожидаются рекордные осадки из-за тайфуна «Гаеми»

В ряде районов Окинавы в Японии объявлены предупреждения о рекордных осадках в связи с тайфуном «Гаеми».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии.

Отмечается, что скорость ветра в центре тайфуна достигает 20 м/с, при порывах — до 30 м/с.

По данным синоптиков, скорость выпадения осадков в регионе составляет около 110 миллиметров в час, при этом за 48 часов в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков.

В октябре 2017 года семь человек погибли и более 90 пострадали в результате тайфуна «Лан» в Японии.