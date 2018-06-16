В нескольких районах Окинавы ожидаются рекордные осадки из-за тайфуна «Гаеми»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии.
Отмечается, что скорость ветра в центре тайфуна достигает 20 м/с, при порывах — до 30 м/с.
По данным синоптиков, скорость выпадения осадков в регионе составляет около 110 миллиметров в час, при этом за 48 часов в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков.
В октябре 2017 года семь человек погибли и более 90 пострадали в результате тайфуна «Лан» в Японии.