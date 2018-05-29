В московских парках пройдут мероприятия ко Дню защиты детей

В 13 московских парках пройдут бесплатные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Они запланированы на 1 и 2 июня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра.

Например, в «Кузьминках» на 1 июня запланированы мастер-классы по созданию калейдоскопов и картин из цветного песка, а в парке «Садовники» посетителей научат готовить мороженое при помощи азота.

В саду «Эрмитаж» 2 июня состоится гала-концерт фестиваля детских мюзиклов. Будут представлены фрагменты 28 популярных постановок.

Тематические мероприятия также пройдут в Парке Горького, в саду имени Баумана, в Перовском, Лианозовском, Таганском и других парках.

Ранее m24 сообщало, что парк «Зарядье» запустил сервис продажи электронных билетов.