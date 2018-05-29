В московских парках пройдут мероприятия ко Дню защиты детей
Например, в «Кузьминках» на 1 июня запланированы мастер-классы по созданию калейдоскопов и картин из цветного песка, а в парке «Садовники» посетителей научат готовить мороженое при помощи азота.
В саду «Эрмитаж» 2 июня состоится гала-концерт фестиваля детских мюзиклов. Будут представлены фрагменты 28 популярных постановок.
Тематические мероприятия также пройдут в Парке Горького, в саду имени Баумана, в Перовском, Лианозовском, Таганском и других парках.
Ранее m24 сообщало, что парк «Зарядье» запустил сервис продажи электронных билетов.