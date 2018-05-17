Ансамбль городской усадьбы в Немецкой слободе в Москве стал памятником архитектуры

Ансамбль городской усадьбы в Немецкой слободе стал памятником архитектуры, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Главное строение этой усадьбы — дом в стиле классицизм, позднее дополненный деталями в других стилях. Его парадный фасад украшают треугольный фронтон, пилястры, а также наличники прямоугольной формы», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, ансамбль складывался с конца XVIII по конец XIX века и играл важную роль в формировании облика Старокирочного переулка, считавшегося парадным, так как находился ближе к Лефортовскому дворцу.

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