Здание института на проспекте Стачек в Петербурге стало региональным памятником

Короткая ссылка
Здание института на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге стало объектом культурного наследия регионального значения, сообщает Nation News.

Соответствующее распоряжение выпустил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Объект построен в 1932 году. Его архитектор — Игорь Фомин. Постройка выполнена в стиле конструктивизма.

В настоящее время в здании расположены Институт народов Севера и факультет безопасности жизнедеятельности РГПУ имени Герцена.

Ранее портал NewInform сообщал, что в Петербурге появится ещё пять региональных памятников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных