Абэ заявил о намерении содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что будет содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в эфире NHK во время переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

«Япония поддерживает принцип двухгосударственного решения (палестино-израильского конфликта. — RT) и намерена играть активную роль с целью установления мира на Ближнем Востоке», — приводит слова Абэ ТАСС. Ранее Абэ заявил, что считает возможным начало диалога между Токио и Пхеньяном в случае успешного проведения межкорейского саммита и встречи КНДР с США.