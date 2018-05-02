Абэ заявил о намерении содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

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Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что будет содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в эфире NHK во время переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

«Япония поддерживает принцип двухгосударственного решения (палестино-израильского конфликта. — RT) и намерена играть активную роль с целью установления мира на Ближнем Востоке», — приводит слова Абэ ТАСС.

Ранее Абэ заявил, что считает возможным начало диалога между Токио и Пхеньяном в случае успешного проведения межкорейского саммита и встречи КНДР с США.

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