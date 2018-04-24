Абэ назвал возможным диалог с КНДР после саммитов с Южной Кореей и США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает возможным начало диалога между Токио и Пхеньяном в случае успешного проведения межкорейского саммита и встречи КНДР с США. Такое заявление Абэ сделал во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на сообщение южнокорейской администрации.

Японский лидер приветствовал предстоящий межкорейский саммит, назвав его редким шансом для «обезвреживания» КНДР и улучшения связей с Северной Кореей.

«Между Японией и Северной Кореей существует много проблем, таких как ядерные и ракетные вопросы, а также проблема с похищениями японцев, но если межкорейский саммит и последующий саммит Северная Корея — США пройдут успешно, возможно, также будет диалог между Японией и Севером», — сказал Абэ.

Ранее Абэ прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ядерных и ракетных испытаний.