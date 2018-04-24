Абэ назвал возможным диалог с КНДР после саммитов с Южной Кореей и США
- Reuters
Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на сообщение южнокорейской администрации.
Японский лидер приветствовал предстоящий межкорейский саммит, назвав его редким шансом для «обезвреживания» КНДР и улучшения связей с Северной Кореей.
«Между Японией и Северной Кореей существует много проблем, таких как ядерные и ракетные вопросы, а также проблема с похищениями японцев, но если межкорейский саммит и последующий саммит Северная Корея — США пройдут успешно, возможно, также будет диалог между Японией и Севером», — сказал Абэ.
Ранее Абэ прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ядерных и ракетных испытаний.