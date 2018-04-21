Абэ прокомментировал заявление КНДР о приостановке ядерных испытаний

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ядерных и ракетных испытаний.

Как отмечает Associated Press, Абэ «с осторожностью» отреагировал на соответствующее заявление Северной Кореи, но назвал это решение позитивным событием.

«Но здесь важно то, как это событие приведёт к полному, поддающемуся проверке и необратимому уничтожению ядерного оружия, оружия массового уничтожения и ракет», — сказал он.

Японский премьер добавил, что Токио будет координировать свои действия с США и Южной Кореей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостановит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон.