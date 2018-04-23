Глава МИД Японии заявил, что страны G7 никогда не смирятся с ядерным оружием КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что страны «Большой семёрки» (G7) никогда не смирятся с наличием ядерного оружия у Северной Кореи.

Об этом сообщает агентство «Киодо».

«Мы полностью согласились с тем, что никогда не примем Северную Корею, вооружённую ядерным оружием», — сказал он.

Министр также добавил, что страны — члены G7 приветствуют отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.