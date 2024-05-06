Синоптик Варакин прокомментировал погоду в Центральной России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин высказался о погоде в регионах Центральной России. По его словам, сильное похолодание продлится до 12 мая, оно затронет Тверскую, Ивановскую, Ярославскую, Московскую и Владимирскую области.

«Температуры будут на 4—6 °C ниже нормы, это соответствует скорее началу апреля. На 9 мая надо одеваться потеплее, потому что будут и ветер холодный, и температура не выше +5...+10 °C», — заявил Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в ночь на 9 мая возможны кратковременные осадки и не исключён дождь с мокрым снегом.

«Он затронет территории к северу и северо-востоку от Москвы», — цитирует Варакина сайт kp.ru.

Ранее около 74 тыс. человек остались без света в Свердловской области из-за непогоды.