Синоптик Варакин прокомментировал погоду в Центральной России
«Температуры будут на 4—6 °C ниже нормы, это соответствует скорее началу апреля. На 9 мая надо одеваться потеплее, потому что будут и ветер холодный, и температура не выше +5...+10 °C», — заявил Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, в ночь на 9 мая возможны кратковременные осадки и не исключён дождь с мокрым снегом.
«Он затронет территории к северу и северо-востоку от Москвы», — цитирует Варакина сайт kp.ru.
Ранее около 74 тыс. человек остались без света в Свердловской области из-за непогоды.