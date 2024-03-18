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Областной театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье

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Областной театральный фестиваль «Рузский софит» состоится в Московской области в конце марта. Его участниками станут 19 коллективов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В жюри входят актёры, специалисты по театральному творчеству и педагоги по актёрскому мастерству. Среди них — актёр Евгений Рощин, замдиректора Московского губернского колледжа искусств Светлана Туманова и актриса Малого театра Валентина Коротаева.

Ранее сообщалось, что в Самарской области наградили лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье».

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