Областной театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье

Областной театральный фестиваль «Рузский софит» состоится в Московской области в конце марта. Его участниками станут 19 коллективов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В жюри входят актёры, специалисты по театральному творчеству и педагоги по актёрскому мастерству. Среди них — актёр Евгений Рощин, замдиректора Московского губернского колледжа искусств Светлана Туманова и актриса Малого театра Валентина Коротаева.

Ранее сообщалось, что в Самарской области наградили лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье».