Областной театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
В жюри входят актёры, специалисты по театральному творчеству и педагоги по актёрскому мастерству. Среди них — актёр Евгений Рощин, замдиректора Московского губернского колледжа искусств Светлана Туманова и актриса Малого театра Валентина Коротаева.
Ранее сообщалось, что в Самарской области наградили лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье».