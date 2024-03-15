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В Самарской области наградили лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»

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В Самарской области торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» состоялась 14 марта на площадке молодёжного многофункционального центра.
В Самарской области наградили лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»
  • Gettyimages.ru

Проект является одним из самых масштабных в округе по охвату участников, пишет volga.news.

В пятом сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Приволжского федерального округа (ПФО), включая школьные и студенческие коллективы из малых городов и сёл, а также более двух тысяч самодеятельных артистов.

Впервые в фестивале приняли участие около 20 тыс. молодых актёров от шести до 35 лет из 1312 непрофессиональных театральных коллективов.

Победители примут участие в образовательном туре. Уроки театрального мастерства им дадут ведущие актёры и педагоги Российского института театрального искусства ГИТИС.

Итоги окружного фестиваля подведут в День театра, 27 марта.

Ранее сообщалось, что шестой областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» пройдёт в Щёлкове в конце марта.

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