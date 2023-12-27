«Одноклассники» назвали самые интересные для россиян темы перед Новым годом

Аналитики социальной сети «Одноклассники» изучили темы, которые сильнее всего интересуют пользователей в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что подготовка новогоднего стола стала самой волнующей темой в сервисе «Увлечения». В частности, люди интересовались приготовлением закусок, оливье и других салатов, десертов. На втором месте оказался новогодний образ, на третьем — новогоднее оформление. Также много внимания привлекли идеи подарков и рукоделие (например, изготовление ёлочных игрушек). Большинство вопросов, заданных пользователями «Одноклассников», было посвящено подготовке и сервировке новогоднего стола.

В начале декабря в сервисе «Увлечения» появился раздел «Новый год». Число его просмотров за первые две недели превысило 68 млн, количество реакций на посты составило 1,6 млн. Там же пользователи «Одноклассников» задали около 12 тыс. вопросов на тему Нового года.

Ранее сообщалось, что социальная сеть VK узнала самое надоевшее россиянам новогоднее блюдо.