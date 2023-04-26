В Тюменской области ожидается штормовой ветер и гроза

В Тюменской области в четверг, 27 апреля, ожидается штормовой ветер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область. С 8:00 до 20:00 27 апреля местами порывы ветра от 15 до 18 м/с», — отмечается в прогнозе.

Также ожидаются грозы.

Пасмурная погода с дождями будет и в Ставропольском крае, передаёт newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр. В четверг начнутся грозы, воздух прогреется до +26 °С, ветер усилится до 14 м/с.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов.