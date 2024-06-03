Сийярто: покушение на Фицо — результат кампании ненависти его оппонентов
Об этом он заявил белорусскому телеканалу ОНТ.
По словам Сийярто, после того как партия Фицо выиграла выборы и стало понятно, что это правительство следует иному курсу, чем предыдущее либеральное правительство, а также после того как стало очевидно, что Фицо проводит скорее суверенную политику и будет выступать за мир, против него началась «большая кампания ненависти».
Он отметил, что кампанию проводил либеральный мейнстрим СМИ и либеральные политики.
Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, может вернуться к выполнению своих обязанностей через несколько месяцев.