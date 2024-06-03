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Сийярто: покушение на Фицо — результат кампании ненависти его оппонентов

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Киеву, стало результатом «кампании ненависти», которую развернули его политические оппоненты.

Об этом он заявил белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам Сийярто, после того как партия Фицо выиграла выборы и стало понятно, что это правительство следует иному курсу, чем предыдущее либеральное правительство, а также после того как стало очевидно, что Фицо проводит скорее суверенную политику и будет выступать за мир, против него началась «большая кампания ненависти».

Он отметил, что кампанию проводил либеральный мейнстрим СМИ и либеральные политики.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, может вернуться к выполнению своих обязанностей через несколько месяцев.

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