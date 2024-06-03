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Белорусские военные прошли цикл подготовки к применению ядерного оружия

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Лётчики и инженерно-технический состав Белоруссии прошли полный цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия, сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ.

Как передаёт ТАСС, по его словам, белорусские экипажи и инженерно-технический состав давно прошли весь теоретический и практический цикл подготовки.

Все контрольные тренировки и проверки, недавние учения с Россией по применению нестратегического ядерного оружия носят рутинный характер, но становятся на плановой основе, отметил Давидович.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, в Кремле полагают, что учения России и Белоруссии с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от учений НАТО.

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