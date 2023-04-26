В Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов

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В Удмуртии ожидается высокая пожароопасность лесов с 27 по 30 апреля.
В Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Государственную противопожарную службу республики.

В регионе до 30 июня действует особый противопожарный режим.

Тем временем в Омской области запретили посещать леса из-за угрозы пожаров, передаёт gorod55.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Ограничить пребывание граждан в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Омской области, въезд в них транспортных средств, проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а также сжигание порубочных остатков», — говорится в приказе Главного управления лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики прогнозируют метель и ветер до 20 м/с 28 апреля.

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