В ЯНАО синоптики прогнозируют метель и ветер до 20 м/с 28 апреля
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
26 и 27 апреля переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -7…-12 °С, днём поднимется до отметки +1…+6 °С. В четверг небольшие осадки.
В пятницу, 28 апреля, метель и гололёд. Температура ночью — -3…-8 °С, днём — +2…+7 °С. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.