В ЯНАО синоптики прогнозируют метель и ветер до 20 м/с 28 апреля

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что к концу рабочей недели жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ждут метели, гололёд и усиление ветра.
В ЯНАО синоптики прогнозируют метель и ветер до 20 м/с 28 апреля
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

26 и 27 апреля переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -7…-12 °С, днём поднимется до отметки +1…+6 °С. В четверг небольшие осадки.

В пятницу, 28 апреля, метель и гололёд. Температура ночью — -3…-8 °С, днём — +2…+7 °С. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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