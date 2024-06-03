Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ

Директор школы №11 в Воронеже после скандала с досмотром учеников перед ЕГЭ уволилась.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Отмечается, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

29 мая выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.