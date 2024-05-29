Девушка рассказала RT о досмотре учеников перед ЕГЭ в воронежской школе

Выпускница Анна рассказала RT, что в воронежской школе №62, которая попала в центр внимания из-за информации о досмотре вплоть до нижнего белья учеников, металлодетектор работал случайно.

Девушка отучилась в школе при Воронежском базовом медицинском колледже. Она не поняла принцип, по которому работала рамка: кто-то проходил с ремнём, украшениями и в очках, а кого-то заставляли раздеваться.

«Мне говорят: «Надевай пиджак и опять проходи» — и так раз по десять, пока меня уже до истерики не довели. Это вообще какой-то бред был», — рассказала она, отметив, что металлодетектор сработал на её пиджак, но не на ремень.

По словам девушки, на ней был пиджак без карманов с пластиковыми пуговицами. Его заставили снять и скомкали.

«После того, как скомкали, отдали какой-то женщине из полиции, она провела (по нему рукой. — RT) — ничего не было, и, короче, мне в лицо швырнули».

Анна добавила, что среди тех, кто проводил досмотр, была женщина в жёлтом платье, которая грубо с ней разговаривала. Выпускнице также сказали, что, если она не пройдёт рамку без писка, её не пустят на экзамен.

Ранее RT поговорил ещё с одной девушкой — её заставили снять лифчик. При этом представитель школы заявил RT, что детей не обыскивали, а на записи с камер видно, что к ученикам никто не прикасался.