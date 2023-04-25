Актёр Рассел Кроу рассказал, что не хотел сниматься в «Гладиаторе» из-за плохого сценария

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Рассел Кроу, снискавший мировое признание благодаря роли Максимуса в картине Ридли Скотта «Гладиатор», сначала хотел отказаться от участия в фильме, несмотря на понравившуюся концепцию.
Актёр Рассел Кроу рассказал, что не хотел сниматься в «Гладиаторе» из-за плохого сценария
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В интервью журналу Vanity Fair Кроу рассказал, что был вполне уверенным в себе актёром, способным воплотить роль главного героя, однако ему совсем не понравился сценарий. Он назвал первоначальный вариант проекта «абсолютной чушью».

Кроу даже подумывал покинуть проект, но постановщик Ридли Скотт убедил его, что не будет снимать ни одну сцену, которая не понравится артисту.

Впоследствии сценарий был полностью переписан на ходу.

Ранее Рассел Кроу высказался о продолжении «Гладиатора».

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