В Лаосе пройдёт первый фестиваль российского кино

Дни российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Лаосе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскино», смотр будет проходить с 21 по 23 апреля. В рамках дней российского кино покажут такие картины, как «Пальма», «Лёд», «Рашн Юг», «Хочу замуж» и полнометражную анимационную ленту «Три богатыря и Конь на троне».

По словам российского посла Владимира Калинина, Russian Film Festival приурочен к 63-летию со дня установления дружественных дипломатических связей между Россией и Лаосом.

Калинин уверен, что жителям страны понравятся русские картины.

Дни российского кино проходят уже в 30 странах мира. В ближайшее время смотр состоится также и в Китае.

Ранее стало известно, что на фестивале «Короче» появится программа дебютных полнометражных фильмов.