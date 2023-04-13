В Лаосе пройдёт первый фестиваль российского кино

Короткая ссылка
Дни российского кино Russian Film Festival впервые пройдут в Лаосе.
В Лаосе пройдёт первый фестиваль российского кино
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскино», смотр будет проходить с 21 по 23 апреля. В рамках дней российского кино покажут такие картины, как «Пальма», «Лёд», «Рашн Юг», «Хочу замуж» и полнометражную анимационную ленту «Три богатыря и Конь на троне».

По словам российского посла Владимира Калинина, Russian Film Festival приурочен к 63-летию со дня установления дружественных дипломатических связей между Россией и Лаосом.

Калинин уверен, что жителям страны понравятся русские картины.

Дни российского кино проходят уже в 30 странах мира. В ближайшее время смотр состоится также и в Китае.

Ранее стало известно, что на фестивале «Короче» появится программа дебютных полнометражных фильмов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить