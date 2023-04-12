Программа дебютных полнометражных фильмов появится на фестивале «Короче»

В этом году впервые в истории кинофестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» появится программа дебютных полнометражных картин, сообщает пресс-служба смотра.

«Каждый хороший фестиваль мечтает открывать новые имена, и «Короче» за десять лет своего существования познакомил индустрию с большим количеством молодых талантов. И каждый фестиваль также мечтает о том, чтобы герои возвращались со своими новыми работами. Следующий шаг после короткометражки — дебютный полный метр. Мы очень хотим, чтобы наш фестиваль был не только первым, но и главным шагом в киноиндустрию для начинающих авторов», — приводит пресс-служба слова главы фестиваля Антона Калинкина.

В этом году смотр пройдёт в Калининграде с 15 по 20 августа. Формированием новой секции смотра займётся продюсер Ситора Алиева, а попечительский совет возглавит режиссёр Фёдор Бондарчук.

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