В Перми пройдёт новый фестиваль детского кино «Медвежонок»
- РИА Новости
«Это название выбрали дети. Во всех голосованиях именно это название победило. Мы хотим этот образ развернуть в нужную, правильную сторону… Этот медвежонок сразу же даёт эмоцию любопытного, постоянно что-то ищущего, постоянно находящегося в поиске. Мы обращаемся именно к детям, у нас задача именно заинтересовать и пробудить вот то любопытство, которое создано у медвежонка», — цитируют Гордеева РИА Новости.
На смотре будут две конкурсные программы: «Полнометражное детское и семейное кино» и «Полнометражная анимация». Помимо этого, на фестивале представят программу для подростков, в которую войдут фильмы категории 12+.
Работы будут оценивать два состава жюри: профессиональное взрослое и детское, в состав которого войдут маленькие пермяки, отличившиеся в учёбе, спорте и другой деятельности.
Ранее оргкомитет Московского международного кинофестиваля объявил о расширении географии стран-участниц.