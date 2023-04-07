В Перми пройдёт новый фестиваль детского кино «Медвежонок»

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Первый всероссийский фестиваль семейного, детского кино и анимации «Медвежонок» пройдёт с 1 по 4 июня в Перми. Об этом на пресс-конференции объявил президент мероприятия Гавриил Гордеев, уточнив, что название и логотип фестиваля помогли создать дети.
В Перми пройдёт новый фестиваль детского кино «Медвежонок»
  • РИА Новости

«Это название выбрали дети. Во всех голосованиях именно это название победило. Мы хотим этот образ развернуть в нужную, правильную сторону… Этот медвежонок сразу же даёт эмоцию любопытного, постоянно что-то ищущего, постоянно находящегося в поиске. Мы обращаемся именно к детям, у нас задача именно заинтересовать и пробудить вот то любопытство, которое создано у медвежонка», — цитируют Гордеева РИА Новости.

На смотре будут две конкурсные программы: «Полнометражное детское и семейное кино» и «Полнометражная анимация». Помимо этого, на фестивале представят программу для подростков, в которую войдут фильмы категории 12+.

Работы будут оценивать два состава жюри: профессиональное взрослое и детское, в состав которого войдут маленькие пермяки, отличившиеся в учёбе, спорте и другой деятельности.

Ранее оргкомитет Московского международного кинофестиваля объявил о расширении географии стран-участниц.

 

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