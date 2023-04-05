«География стран-участниц расширяется»: объявлена программа 45-го ММКФ

В среду, 5 апреля, Московский международный кинофестиваль (ММКФ) объявил юбилейную программу. В смотре 45-го сезона будут представлены картины из более чем 60 стран. В секцию основного конкурса вошли 12 фильмов, включая два российских. Фестиваль откроет лента Бориса Хлебникова «Снегирь» об экипаже рыболовного судна, которому предстоит борьба со стихией не только за богатый улов, но и за собственную жизнь. Фестиваль продлится с 20 по 27 апреля.

В среду, 5 апреля, объявили программу 45-го Московского международного кинофестиваля. Юбилейный смотр откроется 20 апреля драмой Бориса Хлебникова «Снегирь». Лента снята по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». В центре сюжета — группа моряков, которые пытаются заработать, плавая на рыболовном судне. К команде в надежде на приключения присоединяются двое юношей, однако вместо того, чтобы развлекаться, им придётся побороться за выживание.

В конкурсную и внеконкурсную программы вошли киноленты из более чем из 60 стран мира — Ирана, Испании, Германии, Китая, США, Бразилии, Вьетнама, Швейцарии, Мексики, Казахстана и других.

Наибольшее количество фильмов привезут из Китая (23), Франции (18), Испании (15) и США (12). По десять картин представят кинематографисты из Ирана и Индии.

«На предложение участвовать в программе Московского кинофестиваля повысился уровень отклика. Мы видим, что география стран-участниц ММКФ расширяется — плюс 10% к цифрам прошлого года. Более шести десятков стран участвуют в этом году в программах ММКФ», — цитирует предстедателя отборочной комиссии кинофестиваля Ивана Кудрявцева Интерфакс.

Он также отметил, что в рамках фестиваля более 30 фильмов будут показаны впервые.

Конкурсные программы

В основной конкурс отобраны 12 полнометражных картин. Россию представят драма Светланы Проскуриной «Первая любовь» и мелодрама Андрея Зайцева «14+: Продолжение».

За «Золотого Святого Георгия» также поборются фильмы «Хрупкие цветы в потоке дней» (Япония), «Невеста мертвеца» (Румыния, Франция), «Потерянный рай» (Китай), «Путь к успеху» (Аргентина), «Чёрная луна» (Мексика), «Запах греха» (Бангладеш), «Три брата» (Аргентина, Чили) и другие.

Председателем жюри основного конкурса стал режиссёр, сценарист и продюсер Рахул Равайл. Кроме того, в судейскую коллегию вошли российские актёры Алексей Гуськов и Светлана Иванова, колумбийский режиссёр Сиро Герра, а также казахстанская актриса Самал Еслямова.

В программу конкурса «Русские премьеры», который впервые был представлен в 2022 году, отобраны такие картины, как «Ада» Станислава Светлова, «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой, «Край надломленный луны» Светланы Самошиной, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова, «Помилование» Айнура Аскарова, «Туман» Наталии Гугуевой, а также «Тайное влечение» Стаси Венковой. Кому достанется «Серебряный Святой Георгий» решат судьи во главе с Алексеем Учителем. Также в состав жюри вошли сценарист Андрей Золотарёв и актриса Анна Снаткина.

В секции конкурса короткометражных лент — 16 картин, в числе которых «Близнецы» (Куба), «Откуда всё пошло» (Иран), «Раймус» (Германия).

© Кадр из фильма «14+: Продолжение»

В программе документальных фильмов, председателем жюри которого является кинематографистка из Китая Хао Юнь, представлены семь картин, включая три российских — комедия «Отцы» Юрия Мокиенко, «История российских тюрем. Владимирский централ» Юлии Бобковой, а также «Дайте мне победить». Кроме того, в секции представлены испано-германская картина «Ла сингла», израильский проект «Анна и врач-египтянин», иранский «Дом мамаши Шоку» и «В храме Шаолинь» китайского производства.

Между тем, организаторы впревые объявили программу сериалов «Первая серия», где онлайн-платформы представят свои проекты: «Ухожу красиво» (Wink) с Владимиром Яглычем, «РАЙцентр» (Иви) с Кариной Разумовской и Кристиной Асмус, «Кошка» (Start) Карена Оганесяна с Анастасией Тодореску, а также третий сезон проекта «Мир! Дружба! Жвачка!» (Premier).

Внеконкурсные программы

В «Свободной мысли» представлены фильмы из США «Тайные письма», из Ирана — «Али против Али», Бразилии — «Изобретая другого». Также в секции участвует российская документальная лента «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».

В этом году появилась новая внеконкурсная программа «Русский голливуд на Сене», в рамках которой покажут французские хиты кинокомпании «Альбартос», основанной русскими кинематографистами, эмигрировавшими во Францию после революции 1917 года.

Вместе с тем, на фестивале пройдут показы в рамках внеконкурсных секций «Блокбастеры народов мира», куда вошли кинохиты из Индии, Филлиппин и Малайзии, а также «Русский след», где находят отголоски русской культуры в картинах и искусстве других стран. В последней покажут в том числе франко-китайский фильм «Безумие» с участием российского актёра Даниила Воробьёва.

Кроме того, 21 апреля пройдёт дискуссия «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». На повестке круглого стола — перспективы совместного производства кинолент, наиболее интересные темы и сюжеты для будущих проектов, а также организация съёмок для индийских партнёров в российских регионах в рамках проекта Filming Locations in Russia.

«Диалог российских и индийских продюсеров на главном киномероприятии страны — это новый этап развития сотрудничества киноиндустрий двух стран. За прошедшие несколько месяцев партнерство России и Индии в сфере кинематографа не раз становилось предметом обсуждения на крупных индустриальных площадках», — сообщают организаторы.

Индийскую сторону представят исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа и другие известные индийские продюсеры.

«Являясь крупнейшим производителем фильмов в мире, а также обладая масштабным ресурсом по производству видеоконтента для телевидения и онлайн-платформ, Индия испытывает потребность в интересных концепциях и идеях, креативных решениях, новом контенте. Я надеюсь, что круглый стол и питчинг-сессия приведут к перспективному и плодотворному сотрудничеству креативных сообществ России и Индии», — заявил продюсер.

Он подчеркнул, что питчинг позволит индийским продюсерам познакомиться с новыми российскими проектами и их авторами.

«Поскольку Индия — это наш основной и самый масштабный рынок, мы больше всего заинтересованы в контенте, который может срезонировать с индийской аудиторией; именно такие проекты будут рассматриваться для потенциальных ремейков, адаптации или копродукции», — говорит Нитин Тедж Ахуджа.

Фильмом закрытия 45-го ММКФ объявлена спортивная драма «42 секунды» совместного производства Испании и Андорры. В основу сюжета легла биография игрока в водное поло Педро Франсиско Гарсии Агуадо, обладателя золотой медали летних Олимпийских игр 1996 года.

Лауреатом 44-го ММКФ в 2022 году стала лента иранского режиссёра Бехруза Шоайби «Без предварительной договорённости». В центре сюжета — женщина по имени Ясмин, выросшая в Германии. После смерти отца она возвращается в Иран, чтобы осуществить его последнюю волю. Лента затрагивает тему иммиграции, тесной связи со своими корнями, а также смысла человеческой жизни.

В секции «Русские премьеры» победу одержала картина Петра Тодоровского «Здоровый человек». Сюжет фокусируется на семьянине Егоре (Никита Ефремов), который после определённых событий решается изменить свою жизнь.

Лучшим режиссёром был признан сербский постановщик Синиша Цветич за ленту «Усекновение». Фильм также получил приз зрительских симпатий.