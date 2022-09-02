«Без предварительной договорённости» и «Здоровый человек»: стали известны победители 44-го ММКФ

В театре «Россия» состоялась церемония награждения победителей 44-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз в этом году получила картина иранского режиссёра Бехруза Шоайби «Без предварительной договорённости». Лента Петра Тодоровского «Здоровый человек» была удостоена «Серебряного Святого Георгия» в рамках конкурса «Русские премьеры». Лучшим актёром на 44-м ММКФ стал Костел Кашкавал, исполнивший роль отца Георгия Калчу Думитряса в картине «Глас вопиющего в пустыне» Киприана Меги, а приз за лучшую женскую роль забрала Пега Ахангарани («Без предварительной договорённости»).

В пятницу, 2 сентября, в театре «Россия» состоялось торжественное закрытие 44-го Московского международного кинофестиваля. В ходе церемонии были награждены лауреаты смотра этого года.

Главный приз, «Золотого Святого Георгия», получила картина режиссёра из Ирана Бехруза Шоайби «Без предварительной договорённости». Лента о женщине по имени Ясмин, которая после смерти отца возвращается из Германии в Иран, затрагивает тему иммиграции и связи со своими корнями. Вернувшись на родину, Ясмин начинает по-новому узнавать свой народ, встречать старых знакомых и размышлять о смысле человеческой жизни.

«Победил, как всегда, профессионализм и смелость, поэтому главный приз за лучший фильм «Без предварительной договорённости», режиссёр Бехруз Шоайби, Иран», — заявил со сцены Евгений Миронов.

Помимо главного приза смотра, фильму была вручена награда Федерации киноклубов «Колючий взгляд».

В рамках конкурса «Русские премьеры» «Серебряного Святого Георгия» получил фильм Петра Тодоровского «Здоровый человек». В центре сюжета — семьянин Егор, который после спасения девушки начинает себя чувствовать нужным и более живым. Он решает отныне помогать всем, кто в этом нуждается, но новая деятельность рушит его жизнь и карьеру.

Награды за лучшую режиссуру в этом году удостоился сербский режиссёр Синиша Цветич, снявший ленту «Усекновение». Также картина на 44-м смотре получила приз зрительских симпатий.

© Кадр из фильма «Здоровый человек»

«К истории фильм приговаривает зритель, если он своё слово не скажет, то фильму грозит забвение. Если зритель скажет своё слово, фильм останется в истории. И в истории 44-го ММКФ точно останется фильм нашего гостя из Сербии Синиши Цветича «Усекновение», — цитирует главу отборочной комиссии ММКФ Ивана Кудрявцева ТАСС.

Действие в фильме разворачивается в один день и в одном месте — семья празднует Усекновение главы Иоанна Крестителя. Герои скрывают друг от друга некоторые тайны. Самый младший член семьи Йован не знает о разводе родителей, а его мать и отец даже не помышляют о наркотической зависимости своего ребёнка. В картине снялись Павле Минсур, Боян Жирович, Александра Балмазович и т.д. Это первый полный метр молодого кинематографиста из Сербии.

Спецприз жюри за лучшую режиссёрскую работу достался бангладешскому режиссёру Джубораджу Шамиму, а его лента «Инстинкт» о калеке-бедняке, который влюбляется в жену местного наркоторговца, получила награду жюри Ассоциации продвижения азиатского кино (NETPAC) «за убедительный кинематографический портрет выживания в современной реальности».

Лучшим актёром на 44-м ММКФ признан Костел Кашкавал, исполнивший роль отца Георгия Калчу Думитряса в картине «Глас вопиющего в пустыне» румынского режиссёра Киприана Меги. Приз за лучшую женскую роль был присуждён актрисе Пеге Ахангарани, исполнившей главную роль в фильме «Без предварительной договорённости».

В конкурсе короткометражных лент награду забрал фильм «Бриз» иранского режиссёра Хамидреза Газеми, окончившего ВГИК. В картине повествуется о выросшем в Европе иранце, который после смерти родителей возвращается в родные края.

Лучшим документальным фильмом стала лента российского режиссёра Сергея Дебижева «Святой архипелаг» о Соловецкой обители.

© Кадр из фильма «Глас вопиющего в пустыне»

Народному артисту России, композитору Эдуарду Артемьеву был вручён приз за вклад в мировой кинематограф. «Золотого Святого Георгия» он получил из рук режиссёра и продюсера Сергея Урсуляка. Композитор написал музыку к таким фильмам, как «Сталкер», «Солярис», «Утомлённые солнцем», «Курьер», «Сибирский цирюльник» и другим.

Кроме того, криминальная драма Бориса Акопова «Кэт» о бывшей проститутке, которая родила ребёнка и пытается вернуться к прежней работе, была удостоена специального упоминания, а «Гласу вопиющего в пустыне» присудили приз жюри российской кинокритики с формулировкой «за искусство и веру, сражающуюся за свободу». Картина посвящена нелёгкой жизни священника, который стал голосом народа в борьбе с атеистским государством.

Приза Федерации киноклубов России в «Программе российского кино» была удостоена драма Роберта Дэфа о рабочем на московской стройке «Солнце будет завтра», а диплом Федерации получила картина «Молодость» режиссёра из Якутии Дмитрия Давыдова, в которой рассказывается о 40-летнем Василии, вернувшемся в родную деревню, где его уже никто не ждёт.

Константин Хабенский получил специальную награду ММКФ имени Константина Станиславского «Верю» «за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского».

В основной конкурсной программе 2022-го было представлено девять фильмов из России, Шри-Ланки, Румынии, Китая, Сербии, Турции, Германии и Словении.

Также по теме «Русские премьеры» и новые страны: открывается 44-й Московский международный кинофестиваль В пятницу, 26 августа, начинает работу 44-й Московский международный кинофестиваль. В этом году состав жюри возглавляет народный...

Председателем жюри в этом году был народный артист России Евгений Миронов («Глаз Божий», «Время первых»). Вместе с ним лауреатов выбирали продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), оператор Гайк Киракосян и режиссёр Андрей Кравчук.

Всего на фестивале было показано порядка 230 картин из 65 стран. Наибольшее число фильмов привезли кинематографисты из Индии и Франции — по 20 кинолент.

Фильмом открытия ММКФ в этом году стала историческая драма режиссёра Антона Мегердичева «Сердце Пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова. Закрылся смотр корейским детективом «Решение уйти» режиссёра Пак Чхан-ука.

В 2021-ом году главный приз ММКФ взяла комедия «#Засранка» румынского режиссёра Андрея Хуцуляка, а сыгравшая в этой ленте Андрея Грэмоштяну была награждена призом за лучшую женскую роль.

Первый ММКФ был проведён 21 февраля 1935 года в кинотеатре «Ударник» и назывался он тогда «Советский кинофестиваль в Москве». В разные годы мероприятие посещали крупнейшие знаменитости своего времени, среди которых — Элизабет Тейлор, София Лорен, Жан Марэ, Ричард Бартон, Анна Карина, Тосиро Мифунэ, Ив Монтан и другие.

С 1999 года ММКФ возглавляет российский кинорежиссёр Никита Михалков.