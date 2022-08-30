Тотальное падение нравов: на ММКФ показали фильм Бориса Акопова «Кэт»

На 44-м ММКФ в рамках конкурсной программы «Русские премьеры» прошёл показ фильма режиссёра и сценариста Бориса Акопова «Кэт». В центре сюжета — молодая эскортница, недавно ставшая матерью. Она пытается вернуться к своей работе, но ещё не осознаёт, насколько изменилась её жизнь после появления на свет младенца. В конце концов героине предстоит сделать выбор между спорной, но прибыльной «профессией», и материнством.

В понедельник, 29 августа, на 44-м Московском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы «Русские премьеры» прошёл показ драмы «Кэт». Режиссёром и сценаристом картины выступил Борис Акопов, чей полнометражный дебют «Бык» участвовал в российских и зарубежных кинофестивалях и был удостоен главного приза «Кинотавра». Главную роль в ленте исполнила Анастасия Кувшинова («Одержимая»).

Кэт, молодую эскортницу, зритель встречает на перепутье — буквально (девушка стоит на перекрёстке с кричащим младенцем в руках и не знает, куда бежать) и метафорически.

Ранее весьма успешная в своей «профессии», Кэт недавно стала матерью. Ребёнка, рождённого от женатого музыканта, она вынуждена растить одна. Впрочем, основной конфликт здесь даже не в новых трудностях и ответственности, свалившихся на привыкшую к иному образу жизни девушку, а в её внутренних метаниях.

Кэт, не скопившая денег на комфортное будущее и всё ещё зависящая от своего сутенёра, пытается вернуться к работе, но поначалу и сама не замечает, насколько её изменило непродолжительное материнство. Нужды ребёнка выходят на первый план и сильно препятствуют выполнению рабочих задач. Кроме того, героиня будто начинает постепенно задумываться о том, чтобы начать жить как-то иначе, но всякий раз вынуждена возвращаться к своей деятельности. Да и окружающие — от сутенёра и клиентов до коллег и даже случайного поклонника — воспринимают Кэт вполне однозначно. В итоге героине придётся сделать непростой внутренний выбор между спорной, но прибыльной работой, и материнством.

История на первый взгляд вторичная — сюжеты о девушках, вынужденных зарабатывать проституцией, но в какой-то момент задумывающихся о том, чтобы изменить свою жизнь, в кино встречаются регулярно, — подана нетривиально и увлекательно.

Прекрасно проработана главная героиня — не хорошая и не плохая, живая, со своими чувствами, мыслями и порой глупыми, но вполне объяснимыми поступками. Кэт как мать безусловно вызывает сочувствие, но в то же время у зрителя остаётся чёткое понимание того, что она попала в непростую ситуацию и никак не может выбраться исключительно по своей вине. Мотивы героини и перемены, которые она переживает, также прописаны очень чётко. При этом радует, что автор ленты с уважением относится к своему зрителю и не берётся разжёвывать всё до мелочей, тем самым убивая естественность повествования. На экране показывается именно столько, сколько нужно, чтобы на эмоциональном уровне прочувствовать то, что ощущает главная героиня, и понять её, не навешивая ярлыков.

© Кадр из фильма «Кэт»

Интересен и персонаж Дмитрия Карташова Алик — сутенёр. Он получился таким же неоднозначным: с заботой относится к Кэт и другим своим подопечным, но в случае чего может мягко и спокойно, но очень доходчиво помахать перед лицом девушки пистолетом. Вероятно, с тем же порывом заботы он вопреки желанию матери идёт крестить ребёнка Кэт, в то же время держа его, по сути, в плену. Из-за таких неожиданных решений Алик, с одной стороны, не вызывает сильного отвращения (хотя в силу его деятельности любить его сразу не хочется), а с другой — совершенно непонятно, что он придумает в следующий раз.

Как ни странно, Кэт, Алик и другие эскортницы оказываются самыми приятными, положительными и адекватными персонажами в экранном мире, придуманном Борисом Акоповым.

Все остальные вызывают исключительно отвращение. На их примере в фильме показано сильнейшее падение нравов людей, принадлежащих ко всем сферам: от артистов Большого театра и меценатов до военных, полицейских, врача и даже случайного фотографа. Практически у всех налицо явные отклонения психологического характера. При этом, если у одних они вполне совместимы с более или менее нормальной жизнью, то некоторые проявления у других вызывают тихий ужас.

К слову, Борис Акопов, в прошлом артист балета, не вдаваясь в подробности, отметил, что в связанной с театром линии отражены некоторые его чувства, накопившиеся за время службы. Говоря же о странностях других персонажей, кинематографист отметил: «Конечно, я верю в здоровых людей, правда, я их не встречал». Так что можно предположить, что и остальные странные герои так или иначе происходят из личного опыта автора.

«Кэт» смотрится очень легко. Фильм увлекает с самого начала и успешно удерживает внимание зрителя. Наряду с хорошо продуманным сценарием, умело играющем с чувствами аудитории, на пользу повествованию идёт интересный сюжет.

Параллельно с переживаниями и попытками уберечь ребёнка от всего плохого героиня время от времени попадает в интересные, а порой и опасные ситуации. По ходу фильма она неожиданно получает предложение руки и сердца, становится свидетельницей преступления, ищет общий язык с полицией. Все эти повороты органично вплетаются в историю и помимо того, что разбавляют сюжет и создают динамику, показывают метаморфозы, происходящие с героиней.

Повествование не проседает до самого конца, где зрителей ждёт открытый финал, в данном случае уместный. К тому моменту эмоции как на экране, так и в зрительном зале, достигают пика, и на нём история обрывается. Далее — любая версия развития событий возможна и оправдана, но куда важнее не то, чем на самом деле завершится история, а фейерверк эмоций, один на один с которыми остаётся зритель.