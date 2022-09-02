Что такое хорошо: о чём фильм Петра Тодоровского «Здоровый человек»

На ММКФ представили фильм Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум. Главный герой Егор — семьянин и ведущий спортивных новостей. Его размеренная жизнь резко меняется после того, как он спасает соседку от бандита. Егор чувствует себя нужным, живым и решает больше помогать людям. Однако его новая деятельность не приносит удовлетворения, в то же время разваливается и прежняя жизнь.

На 44-м ММКФ, который проходит в Москве с 26 августа по 2 сентября, в программе «Русские премьеры» прошёл показ драмы Петра Тодоровского по его же сценарию «Здоровый человек». Фильм стал второй работой кинематографиста после сериала «Полёт». Главные роли исполнили Никита Ефремов («Лето», «Нулевой пациент») и Ирина Старшенбаум («Т-34», «Притяжение»).

Главный герой — ведущий спортивных новостей Егор. Он ведёт вполне обычный образ жизни: семья (вместе с женой Майей они воспитывают маленькую дочь), работа, ипотека, встречи с друзьями, поездки на дачу. Иногда Егор занимается благотворительностью — вместе с коллегами отправляет игрушки в детские дома.

Всё начинает меняться после одной ночи, когда супруги просыпаются от криков соседки — некто избивает девушку прямо во дворе. Майя, посокрушавшись, предлагает вызвать полицию и лечь спать, однако Егор решает поступить как более ответственный и, кажется, вполне разумный и здоровый человек: выйти на улицу и вмешаться. В результате девушка спасена, агрессор задержан, а главный герой, впервые за долгое время почувствовав себя действительно нужным и живым, стремительно пересматривает свою жизнь и ставит себе цель помогать людям.

Жена и коллеги Егора не разделяют его нового увлечения. После спасения девушки, конечно, восторгаются и называют его героем, однако позже не понимают, что на него нашло — кризис среднего возраста? Окружающие не принимают всерьёз порывы Егора и предлагают ему купить красный кабриолет, завести роман со школьницей (Майя сразу отмечает: что угодно, кроме этого) и успокоиться.

Однако с каждым днём Егор всё больше подсаживается на благотворительность: общается с больными детьми и подростками, одному из них помогает найти контакт с понравившейся девушкой и пытается оплатить лечение, устраивается в «Лиза Алерт» и вместо того, чтобы проводить время с семьёй, ходит по лесам и ищет потерявшихся детей. В то же время начинаются проблемы в его собственной жизни — как в семье, так и на работе. Внутренней гармонии нет, вся надежда на благотворительность, но и она не приносит ожидаемого удовлетворения: чем больше Егор погружается в свою деятельность, тем сильнее осознаёт, насколько много боли вокруг, а также видит, что порой помочь невозможно. От этого он ещё сильнее осознаёт необходимость и дальше вмешиваться в жизни людей, а в результате ещё глубже погружается в состояние неудовлетворённости.

Кадр из фильма «Здоровый человек»

© moscowfilmfestival.ru

В фильме поднимается вопрос, что собой представляет по-настоящему здоровый человек и как он должен себя вести в той или иной ситуации. Если сначала ответ кажется очевидным — Егор здоров, а окружающие его люди попросту эгоистичны и поверхностны, — то постепенно тема раскрывается с новых сторон.

У каждого из героев своя правда, и все они по-своему правы и «здоровы». Это и Майя, искренне любящая жена, которая до последнего старается быть понимающей, поддерживать все нерациональные порывы супруга, но в итоге выбирающая собственное счастье и безопасность собственных детей, и коллеги Егора. Он осуждает их, однако те в лицо ему говорят: здоровый человек — это тот, кто заботится о себе и своих близких, а не страдает из-за незнакомых ему людей. И с ними не согласиться сложно, глядя на то, как из-за благородных порывов главного героя рушится его собственная жизнь.

В момент, когда зритель знакомится со всеми предусмотренными в фильме вариациями возможного «здоровья», Тодоровский предлагает ещё один, кажущийся наиболее драматичным и безнадёжным взгляд на затронутую тему. В какой-то момент на экране звучит мысль: вероятно, всё хорошее люди делают исключительно ради себя. Не для того, чтобы помочь кому-то — до чужих дела никому нет, — а чтобы почувствовать себя лучше: добрее, полезнее — или закрыть ещё какую-то внутреннюю потребность.

«Здоровый человек для меня — это человек, который хотя бы иногда испытывает нравственное беспокойство», — объяснил Пётр Тодоровский, добавив, что «пытался рассказать историю в том числе о порой тщетности борьбы со злом, что не означает, что этим не надо заниматься».

Впрочем, окончательно решить для себя, что такое хорошо, режиссёр без всяких нравоучений в фильме предлагает зрителям самостоятельно.

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Важное достоинство картины наряду с деликатным и многосторонним раскрытием непростой темы — внятный и интересный сюжет. «Здоровый человек» — редкий пример фильма, который не только побуждает зрителя глубоко задуматься, как и всякая приличная фестивальная картина, но и увлекает близкой многим историей и продуманными, живыми персонажами, трансформации которых убедительно показаны актёрами. Всё это обещает интерес в том числе для массовой аудитории.

Интересно, что схожие темы и идеи прослеживались и в прошлой работе Петра Тодоровского, в сериале «Полёт», однако если там ещё можно было найти некоторые шероховатости повествования, то сценарий «Здорового человека» получился более аккуратным, исчерпывающим, а также чуть более оптимистичным, в то время как сам фильм вполне можно назвать одной из самых ярких работ из секции «Русские премьеры» 44-го ММКФ.