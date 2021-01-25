Перемены к худшему: на ТВ и в сети выходит сериал Петра Тодоровского «Полёт»

В понедельник на телевидении и в сети выходит восьмисерийная психологическая драма Петра Тодоровского «Полёт». По сюжету шесть коллег случайно приезжают не в тот аэропорт и пропускают рейс. Самолёт, на котором должны были лететь герои сериала, разбивается. Это событие вызывает у них бурю эмоций и становится импульсом к тому, чтобы изменить жизнь к лучшему. Однако все шестеро ранее пережили серьёзные психологические травмы, которые продолжают определять их поступки. Ключевые роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Евгения Добровольская, Юлия Хлынина, Павел Табаков, а также Михаил и Никита Ефремовы.

25 января на телеканале ТНТ и в видеосервисе PREMIER начинается показ восьмисерийной психологической драмы «Полёт». Постановщиком и сценаристом проекта выступил молодой режиссёр Пётр Тодоровский. В рабочий процесс была вовлечена команда опытных продюсеров, в которую вошли Валерий Федорович и Евгений Никишов («Измены», «Полицейский с Рублёвки», «Сладкая жизнь», «Перевал Дятлова»).

Главные герои сериала — шесть сотрудников московской строительной компании в исполнении Михаила и Никиты Ефремовых, Оксаны Акиньшиной, Евгении Добровольской, Юлии Хлыниной и Павла Табакова. Коллеги собираются в командировку в Пермь, однако из-за ошибки секретаря приезжают не в тот аэропорт и пропускают рейс. Вскоре герои узнают, что самолёт, на котором они должны были лететь, разбился. Потрясённые ощущением близости смерти, они решают пересмотреть свою жизнь. Однако их попытки приводят к неожиданным результатам.

Каждая серия посвящена истории одного из ключевых персонажей. В первом эпизоде рассказывается об Ирине (Акиньшина). Уже первое появление героини в кадре интригует — она в окровавленной одежде сидит в грязном помещении и записывает на диктофон монолог о своей жизни. Тут же действие переносится в недалёкое прошлое — в уютную квартиру, где проходит семейное застолье.

Жизнь Ирины кажется вполне счастливой: она замужем и воспитывает дочь, а в её доме будто бы царят гармония и покой. Однако идиллию в мгновение рушит звонок любовницы мужа.

© Кадр из сериала «Полёт»

Несмотря на завязку (на первый взгляд, отнюдь не оригинальную), история движется не по стандартному для сериалов о любви и ревности сюжету: за звонком не следует ни скандала, ни выяснения отношений, ни интриг. Более того, Ирина, кажется, давно знает о существовании соперницы и решает вообще ничего не предпринимать — даже мужу не говорить, а просто смириться, перетерпеть и продолжить поддерживать иллюзию счастливой жизни.

Авторы проекта избавляют зрителей от необходимости гадать, как долго, а главное зачем мучается героиня Акиньшиной — привлекательная молодая девушка, перспективный специалист.

Терпение Ирины заканчивается как раз в тот момент, когда она чудом избегает смерти. Та жизнь теперь невыносима и требует кардинальных перемен.

У героини было тяжёлое детство, наградившее её набором комплексов, сомнительных установок и страхов, главный из которых — стать похожей на мать, каждую ночь менявшую партнёров. Всё это определяло и взрослую жизнь Ирины. Даже пережив страшное потрясение и отчаянно возжелав перемен, она не может скрыться от прошлого. В результате девушка совершает ряд эмоциональных поступков и сама же загоняет себя в тупик.

Аналогичным образом раскрываются истории остальных ключевых персонажей сериала, каждый из которых тяжело травмирован и не может справиться с прошлым.

© Кадр из сериала «Полёт»

Так, герой Михаила Ефремова — взяточник, наркоман и алкоголик, не уважающий никого, кроме своей бывшей жены, и не сумевший реализоваться в профессии. Он осознаёт, что ведёт неправильный образ жизни, и после авиакатастрофы решает всё изменить, однако в итоге влезает в новые аферы.

Дмитрий Юрьевич в исполнении Никиты Ефремова из страха разочаровать властную мать делает всё возможное ради карьеры и вступает в отношения с дочерью босса, которая ему не интересна. Спонтанный разрыв после авиакатастрофы также не приносит ничего хорошего.

Начинающий писатель Илья, которого сыграл Павел Табаков, — во всех смыслах положительный молодой человек: честный, ответственный, семьянин. Вот только в профессии реализовать себя пока не сумел, в отличие от своего отца, куда более успешного автора. При этом крепкими моральными принципами его папа похвастаться не может. Илья после пережитого стресса понимает, что устал быть «хорошим мальчиком», и решает хоть в чём-то соответствовать отцу.

Личные истории героев разворачиваются в тяжёлой и мрачной атмосфере, которая с развитием сюжета лишь нагнетается. Такого эффекта помогло достичь и нелинейное повествование, в котором настоящее постоянно перемешивается с удачно дополняющими историю флешбэками.

При этом особенно интригующей получилась первая серия, посвящённая героине Акиньшиной, остальные же постепенно теряют градус напряжения. Однако и в них в той или иной мере присутствует саспенс, позволяющий удержать внимание зрителя.

© Кадр из сериала «Полёт»

Важное достоинство сериала — персонажи, прописанные настолько подробно и аккуратно, что все их поступки, порой неразумные, странные и даже возмутительные, органично вписываются в сюжет и находят объяснение. Актёрам удалось раскрыть сложные образы и передать с трудом сдерживаемые эмоции и непрерывающуюся внутреннюю истерику своих героев.

Внимательный и склонный к рефлексии зритель легко проникнется историями героев и даже, возможно, не станет их осуждать: все неловкие попытки персонажей изменить жизнь главным образом вызывают жалость и ощущение безысходности.

Постановщик и сценарист проекта Пётр Тодоровский в беседе с RT отметил, что влияние психологических травм на жизнь человека, которое исследуется в сериале, — очень актуальная и распространённая проблема.

Сериал «Полёт» не смотрится взахлёб и не обещает лёгкого времяпрепровождения. Затрагивающий философские темы, он побуждает зрителя задуматься о своём предназначении, о смысле жизни и о судьбе как совокупности событий, которые влияют на каждого человека с момента его рождения и во многом определяют его жизнь.

Тем же, кто не любит размышлять о вечном, скорее всего, понравится криминальная история, связывающая всех персонажей. Этот сюжет также раскрывается постепенно, на протяжении всех серий. При этом зритель получает возможность заглянуть в его интригующий финал ещё в начале, однако суть произошедшего станет известна очень нескоро. И даже многочисленные намёки, сопровождающие все серии, не приближают разгадку.