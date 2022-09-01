Холод на улице и пустота в душе: каким получился фильм основного конкурса ММКФ «Молодость»

В рамках Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма «Молодость» режиссёра из Якутии Дмитрия Давыдова. Главный герой после 20 лет жизни в городе возвращается в деревню, где он вырос, в поисках своего счастья, но чувствует себя тут чужим — его уже никто не ждёт. Всё, что у него осталось, — это старый родительский дом и муха, поселившаяся в нём. Авторы ленты убедительно передают ощущение одиночества и депрессивное состояние героя, который хочет вернуться в прошлое. Подробнее о фильме — в материале RT.

В среду, 31 августа, состоялся показ драмы «Молодость» режиссёра, сценариста и продюсера из Якутии Дмитрия Давыдова. Фильм был представлен в рамках основной конкурсной программы Московского международного кинофестиваля. Роли в ленте исполнили Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова и Павел Ченянов.

В центре сюжета — 40-летний Василий Николаев, который спустя 20 лет решает вернуться в родную деревню в надежде обрести там счастье. Но много времени прошло с тех пор, как Вася уехал покорять город: его родители уже умерли, а все школьные друзья, с которыми он когда-то был очень близок, обзавелись семьями и хозяйством. Всё, что осталось у Василия, это старый отчий дом.

Жизнь главного героя нельзя назвать даже немного счастливой. Он разведён, двое детей остались с матерью, а ему достались алименты. По приезде его избивают местные хулиганы, после чего он попадает в полицию, где встречает знакомого полицейского Руслана. Именно он помогает Васе достать у соседей ключи от дома родителей и найти работу.

И вроде бы жизнь начинает налаживаться, но от чувства одиночества нельзя убежать, да и молодость уже не вернуть, хотя герой изо всех сил старается. Он приходит к школьной подруге Вере. Они веселятся и танцуют как на выпускном, но в следующий раз муж Веры уже не пускает Василия, ссылаясь на то, что у них своя жизнь. С лучшим другом детства Павликом происходит то же самое — мужчины выпивают, смеются, после чего Павлик уходит спать домой к жене и детям, а Василий остаётся один за дверью. Он стучит в неё, но супруга Павла отказывается ему открывать. Что уж тут говорить: даже родной дядя не хочет впускать его к себе в дом.

Свою печаль Вася постоянно заливает алкоголем, а тишину в доме заглушает шумом от телевизора, который из-за отсутствия хорошей антенны порой транслирует исключительно помехи. Именно поэтому герой не убивает и не выгоняет муху, которая зимовала у него в холодильнике. Насекомое — единственное живое существо, которое осталось с ним. Когда Василий обнаруживает, что отчий дом кто-то поджёг, он бросается в огонь, чтобы спасти маленького крылатого друга. Спрятав его за пазуху, он направляется в полицейский участок к Руслану, где выпускает муху на волю.

Одиночество, депрессию и желание вернуться в прошлое Дмитрий Давыдов в ленте показал в полной мере и достаточно правдиво. Особенно это видно под конец. Человек, испытывающий грусть и печаль, плачет, иногда переживает вспышки гнева, но ещё старается как-то наладить свою жизнь, построить быт в старом доме. А тот, кто находится в депрессии и полном отчаянии — уже не плачет, так как больше ни на что не надеется. Именно поэтому Василий, когда теряет дом, единственное родное место, истерически смеётся, а после и вовсе начинает танцевать, попивая алкоголь. Ему уже нечего терять. Он лежит на снегу, смешивая слёзы со смехом, а потом видит детей, которые зовут его присоединиться к игре. Эти ребята — отголоски прошлого, когда он сам был юным и веселился с друзьями.

Вероятно, предполагается, что зритель будет испытывать сочувствие и сопереживание к главному герою, и действительно, местами эти эмоции можно отметить. Однако превалирует над ними всё же жалость, а порой и отвращение. Несмотря на то, что человек не может полностью контролировать свою жизнь, большая часть её зависит всё же от поступков и решений, принятых ранее. Так вот, в случае Василия, его жизнь — последствия его же собственных решений. За 20 лет он ни разу не посещал свои родные края, не приезжал в гости к родителям и родственникам, не ходил на встречи одноклассников и не интересовался жизнью школьных друзей. И неудивительно, что, вернувшись, герой чувствует себя чужим и никому не нужным. И сам он будто бы не особо рвётся наладить свою жизнь, всегда выбирая лёгкие пути решения проблем. Хотя надо отдать должное режиссёру — отношение к герою у зрителей может разниться в зависимости от прожитого опыта, психологического состояния и многих других факторов. Но в любом случае, жертвой ситуации считать его не получается.

Угнетающая атмосфера в ленте поддерживается антуражем и локациями. Съёмки фильма проходили в селе Якутии, поэтому действие происходит на фоне заснеженного пейзажа и деревянных стареньких домов, какие можно часто встретить в посёлках и деревнях России. Внутри них всё так же навевает печаль — потёртая мебель, ковры на стенах, ржавый холодильник и старый квадратный телевизор.

К слову, в начале фильма зрителей проинформировали, что снят он при температуре минус 56 градусов по Цельсию, и нетрудно представить, насколько тяжело было работать съёмочной группе и актёрскому составу в подобных условиях.

Одной драмой сюжет не ограничивается — в фильме присутствует несколько юмористических сцен, которые вызывали смех в зрительском зале. Например, Василий и Вера смотрят якутскую версию фильма «Дракула» и смеются над её исполнением.

Также с иронией показаны рекламные ролики, которые транслируются на местном телеканале. Сначала герои видят «Магазин париков у Дмитрия» — в ролике мужчина примеряет странные причёски и призывает зрителя покупать товар, чтобы быть стильным. Через некоторое время персонажи видят уже рекламу настойки из подснежников от того же Дмитрия, способную вылечить любое заболевание. В конце появляется адрес с ремаркой: «Бывший магазин париков у Дмитрия».

Отдельного упоминания заслуживает работа оператора — многие кадры в фильме сняты через отражение в зеркале, а также с использованием вместо людей их тени. Кроме того, кинематографисты нарочито игнорировали образы некоторых персонажей, показывая лишь их части тела — руки, ноги — чтобы не отвлекать внимание от главного героя. Например, за весь фильм зритель ни разу не увидел полностью как выглядит полицейский Руслан — во время диалогов с Василием на экране видны лишь его руки и часть формы, а в другом кадре — только ноги.

Однако в ленте есть и странные визуальные решения, например, кадр, когда камера очень быстро крутится вокруг своей оси. Головокружение особо чувствительным зрителям в этот момент обеспечено.

Финал ленты режиссёр предпочёл оставить открытым: главный герой садится в машину и уезжает, а куда — каждый решит сам для себя. В данном случае это, вероятно, самое правильное решение, учитывая смысл ленты и важность локации, в которой происходят события.

В целом, сюжет и задумка оправдали себя: фильм получился как минимум цепляющим и оставляющим немалое количество тем для размышлений. Чтобы расслабиться — это не лучшая картина, а вот зрителям, любящим напрячь мозги и подумать о жизни, фильм, скорее всего, понравится.