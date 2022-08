«Русские премьеры» и новые страны: открывается 44-й Московский международный кинофестиваль

В пятницу, 26 августа, начинает работу 44-й Московский международный кинофестиваль. В этом году состав жюри возглавляет народный артист России Евгений Миронов. Вместе с ним оценивать киноленты будут продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), оператор Гайк Киракосян и российский режиссёр Андрей Кравчук. Фестиваль откроется картиной Антона Мегердичева «Сердце Пармы». Среди прочего в этом году на фестивале будет представлена новая конкурсная программа, посвящённая российским премьерам.

В пятницу, 26 августа, состоится торжественное открытие 44-го Московского международного кинофестиваля. Откроет смотр в этом году историческая драма режиссёра Антона Мегердичева «Сердце Пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова. В фильме разворачивается история любви двух людей из разных народов и миров. Чувства русского князя Михаила и молодой ведьмы Тиче преодолевают все преграды, но запускают маховик рока. Только храбрый воитель Михаил теперь сможет повлиять на судьбу родной земли.

В основной конкурсной программе этого года — девять фильмов из России, Шри-Ланки, Румынии, Китая, Сербии, Турции, Германии и Словении. В секции в том числе представлена российская драма «Огород» Ларисы Садиловой — о жизни женщин из провинции, которые борются за своё право быть счастливыми и любимыми. Также в программе — румынский фильм «Глас вопиющего в пустыне» Киприана Меги, где бывший политзаключённый священник становится символом сопротивления простого народа, лента «Мария. Ангел океана» Аруны Джаяварданы (Шри-Ланка) о найденной в море секс-кукле, ставшей причиной раздоров у моряков, и другие.

© Кадр из фильма «Сердце Пармы»

Как рассказал председатель отборочной комиссии фестиваля Иван Кудрявцев, 44-й ММКФ проходит под девизом «Поиск и открытие», что означает поиск новых точек развития в кинематографе и открытие продукции новых стран, фильмы которых участвуют в фестивале.

«География основного конкурса велика. Как вы видите, здесь есть и российские фильмы, и фильмы восточноевропейских стран — Сербии и Румынии. И очень интересно будут представлены фильмы из Латинской Америки», — заявила член отборочной комиссии Евгения Тирдатова на пресс-конференции ТАСС.

Председателем жюри в этом году стал народный артист России актёр Евгений Миронов («Глаз Божий», «Время первых»), обладатель Гран-при и специального приза Женевского кинофестиваля «Молодые звёзды Европы», ТЭФИ, а также многократный обладатель титула «Лучший артист года» по версии кинокритиков. Также в составе судейской коллегии — продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), оператор Гайк Киракосян и российский режиссёр Андрей Кравчук.

Короткометражные ленты будут оценивать израильский режиссёр Гур Бентвич (председатель), продюсер и режиссёр Мишель Дзампино из Италии и российская актриса Александра Ребенок.

В составе жюри конкурса документального кино — малайзийский сценарист и режиссёр У-Вэй Бин Хаджи Шаари (председатель), продюсер и режиссёр Наталья Гугуева из России, а также казахстанский постановщик Владимир Тюлькин.

Среди фильмов-конкурсантов в секции — «Земля больших возможностей» Андрея Ананина об американце, ставшем проповедником и фермером в Сибири, «Голубоглазый японец» Чавдара Георгиева, в котором уроженец Нижнего Тагила превращается в национального героя предвоенной Японии, российско-французская картина «Рок-баритон» Бертрана Нормана, раскрывающая историю противоречивого исполнителя рок-опер Евгения Никитина, а также фильм «Горящий лёд» Ханьсяна Лю о юных пекинских хоккеистах, мечтающих стать профессионалами. Также за приз будет бороться картина Сергея Дебижева «Святой архипелаг» о жизни Соловецкой обители.

© Кадр со съёмок фильма «Петрополис»

Помимо прочего, на фестивале в этом году будет представлена новая конкурсная программа под названием «Русские премьеры», лауреат которой получит статуэтку «Серебряный святой Георгий». В неё вошли семь фильмов российских режиссёров — «F20» Арсения Герасимова, «Микулай» Ильшата Рахимбая, «Жанна» Константина Статского, «Петрополис» Валерия Фокина, «Похожий человек» Семёна Серзина, «Кэт» Бориса Акопова и «Здоровый человек» Петра Тодоровского.

Всего на фестивале будет показано порядка 230 картин из 65 стран. Наибольшее число фильмов привезли кинематографисты из Индии и Франции — по 20 кинолент.

Также по теме «Невероятно широкий по своему охвату»: объявлена программа 44-го Московского международного кинофестиваля Во вторник, 9 августа, объявили программу 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Всего в этом году будет показано...

Многие картины будут представлены во внеконкурсных секциях, среди которых — «Дикие ночи» с лентами, которые будоражат и «вызывают мурашки».

«Мы следуем примеру фильма «Дикие ночи», которому в этом году исполняется 30 лет. Это фильм, который олицетворяет откровенность, риск, поиск пределов возможного», — объяснил куратор секции кинокритик Егор Москвитин, заверив, что «в этой секции гендеров будет больше, чем в любой другой», поэтому она будет отвечать всем требованиям современного кино.

В неё войдут девять картин из Канады, США, Мексики, Западной Европы, Азии и России. Среди них — хоррор «Горечь» (The Sadness) о возлюбленных, которые пытаются обрести счастье в городе, где царит хаос из-за пандемии опасного вируса, приключенческая лента «Полярис» (Polaris) о девочке, воспитанной белыми медведями, а также российская лента «Я иду играть» (#blue_whale), раскрывающая тему опасной игры под названием «Синий кит», захватывающая картина «Остров пропавших девчонок» (The Island Of Lost Girls), в которой три юные девочки оказываются в ловушке в пещере среди опасных морских обитателей, и другие.

Также в этом году будет представлена программа иранского кино «Персидские мотивы».

Помимо прочего, среди внеконкурсных секций — программа короткометражных фильмов «Шот-сет», сериальная подборка «Первая серия», «Песнь индийских дорог», посвящённая кино Индии, «Блокбастеры народов мира» с фильмами, которые завоевали славу в своей стране, а также секции «Фестивальный коктейль», «К юбилею Андрея Кончаловского», «Мультвселенная» с анимационными фильмами для взрослых и детей и другие.

Московский международный кинофестиваль продлится до 2 сентября. Закроет смотр в этом году корейский детектив «Решение уйти» режиссёра Пак Чхан-ука, в котором сыщик расследует смерть мужчины, упавшего со скалы. В списке его главных подозреваемых — вдова погибшего. И чем больше времени проводит с ней детектив, тем сильнее в неё влюбляется.