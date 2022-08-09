«Невероятно широкий по своему охвату»: объявлена программа 44-го Московского международного кинофестиваля

Во вторник, 9 августа, объявили программу 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Всего в этом году будет показано более 230 картин из 65 стран мира. В список основного конкурса вошли девять лент, среди которых «Молодость» Дмитрия Давыдова, «Путешествие Масторны» китайского режиссёра Чана Мин Чжи Ляо, картина «Мария. Ангел океана» Аруны Джаяварданы и другие. Откроет кинофестиваль историческая драма Антона Мегердичева «Сердце Пармы». Подробнее о конкурсе, составе жюри и новых программах — в материале RT.

В 2022 году 44-й Московский международный кинофестиваль откроется 26 августа исторической драмой Антона Мегердичева «Сердце Пармы», действие которой происходит в XV веке.

Как рассказал глава отборочной комиссии кинофестиваля Иван Кудрявцев во время пресс-конференции ТАСС, всего на конкурсной и внеконкурсной программах будет представлено порядка 230 кинолент из 65 стран мира. Однако, по словам председателя, список ещё может увеличиться.

«Более 230 картин будет представлено в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля. Их будут представлять, по нашим подсчётам, на данный момент — возможны ещё дополнения и разные сюрпризы — 65 стран мира. Думаю, что этот список увеличится», — заявил Иван Кудрявцев.

Он также отметил, что в этом году, несмотря на политическую ситуацию, фестиваль удалось сделать «сбалансированным».

«Нам в этом году удалось соблюсти идеальный баланс. Примерно половина стран, представленных в наших программах, — это так называемые недружественные страны», — сказал глава отборочной комиссии.

Наибольшее количество фильмов предоставили в этот раз Индия и Франция — по 20 кинолент. Также в кинофестивале примут участие картины из Китая, США, Израиля, Ирана, Южной Кореи, Мексики, Германии, Италии, Нигерии, Филиппин, Албании, Греции, Казахстана, Уругвая, Армении, Бразилии и других стран.

Конкурсные программы

На данный момент в основную конкурсную программу входит девять фильмов — драма «Огород» Ларисы Садиловой (Россия) о жизни взрослых провинциальных женщин, борющихся за своё право быть счастливыми и любимыми, картина «Глас вопиющего в пустыне» режиссёра Киприана Меги, в которой бывший политзаключённый священник становится голосом народа и символом сопротивления в коммунистической Румынии, а также «Мария. Ангел океана» Аруны Джаявардана (Шри-Ланка), сюжет которой сфокусирован на группе рыбаков, чей покой нарушила найденная в море секс-кукла.

Кроме того, среди основных участников конкурса — лента Чана Мин Чжи Ляо «Путешествие Масторны» (Китай), где показан один день из жизни влюблённой пары: студентки и начинающего режиссёра. В картине есть множество отсылок к классическим фильмам, таким как «Мечтатели». Также фильм «Молодость» Дмитрия Давыдова (Россия) о несчастном и одиноком 40-летнем Василии, лента «Усекновение» Синиши Цветич (Сербия), действие которой происходит в одном месте, в один день, и «Надежда» турецкого кинематографиста Умита Керекена (Турция, Германия, Словения) об актёре, чья жизнь внезапно переворачивается с ног на голову.

Судить основной конкурс будут продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), член Гильдии кинооператоров РФ и Турции Гайк Киракосян, российский режиссёр Андрей Кравчук. Возглавит состав жюри народный артист России Евгений Миронов.

В конкурсе короткометражных кинолент представят свой фильм Россия, Мексика, Иран, Франция, Эквадор и Республика Корея — «Без четверти полдень», «Надёжно и быстро», «Не дыши», «Музыка нас связала», «Виллкавива. Священный огонь мёртвых», «Бриз», «А» и фильм «Мороженое».

Среди документальных конкурсных лент 44-го ММКФ будут: «Белая ночь», «Голубоглазый японец», «Горящий лёд», «Святой архипелаг», «18 тысяч фут», «Квартет», «Кого люблю…». Кроме того, в участники попали — «Рок-баритон», «Феллини и его тень», «Земля больших возможностей».

Помимо прочего, глава отборочной комиссии объявил об открытии новой конкурсной программы «Русские премьеры».

«Это полноценный конкурс, полноценная конкурсная программа со своим жюри и призом в виде Серебряного Георгия, который будет вручаться в главный вечер на главной сцене», — пояснил Иван Кудрявцев.

В неё вошли семь фильмов отечественных режиссёров — «F20» Арсения Герасимова, «Микулай» режиссёра Ильшата Рахимбая, «Жанна» Константина Статского, фильм Валерия Фокина «Петрополис», «Похожий человек» Семёна Серзина, «Кэт» Бориса Акопова и лента режиссёра Петра Тодоровского «Здоровый человек».

Программы вне конкурса

Внеконкурсные программы в 2022 году включают в себя новую секцию «Блокбастеры народов мира» с фильмами, которые завоевали славу в своей стране. Гости смогут увидеть две картины Китая, а также ленты из Пакистана и Нигерии.

Кроме того, откроется секция «Дикие ночи», посвящённая всему, что «будоражит фантазию» и «вызывает мурашки».

«Мы следуем примеру фильма «Дикие ночи», которому в этом году исполняется 30 лет. Это фильм, который олицетворяет откровенность, риск, поиск пределов возможного», — объяснил куратор секции, кинокритик Егор Москвитин.

В программу «Диких ночей» войдёт восемь фильмов из Канады, США, Мексики, Западной Европы, Азии и России.

По словам Москвитина, картины будут отвечать всем принципам современного кино — «в этой секции гендеров больше, чем в любой другой».

Помимо прочего, на ММКФ будут работать такие внеконкурсные секции, как «Открытие Америки», «Тигры и драконы», «Мультвселенная», «Персидские мотивы», «Вокруг света за восемь дней», «Первая серия» и прочие.

Закроет 44-й ММКФ 2 сентября корейский детектив «Решение уйти» режиссёра Пак Чхан-ука, в котором сыщик расследует смерть мужчины, упавшего со скалы. В списке главных подозреваемых — вдова погибшего. И чем больше детектив проводит с ней времени, тем сильнее влюбляется в неё.

РИА Новости

© Евгения Новоженина

Победителем прошлого, 43-го ММКФ в рамках основной конкурсной программы стала комедийная картина румынского режиссёра Андрея Хуцуляка «#Засранка».

Лента, повествующая о социальной онлайн-травле, получила главный приз «Золотого святого Георгия». Актриса Андрея Грэмоштяну, сыгравшая в фильме, была признана лучшей исполнительницей женской роли.

Специальный приз жюри был присуждён сатире «Кровопийцы» немецкого режиссёра Юлиана Радльмайера. На фоне истории эксцентричной вампирши и влюблённого в неё советского эмигранта фильм раскрывает социально-политические аспекты 1920-х годов.

Приз за лучшую режиссуру достался российскому кинематографисту Алексею Федорченко за фильм «Последняя «Милая Болгария». Картина снята по мотивам повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».

Лучшим исполнителем мужской роли был признан Сохейл Гханнадан за роль в ленте иранского режиссёра Нушина Мераджи «Сын».

Всего на конкурсной программе были представлены 11 картин из Испании, Сербии, Греции, Индии, Японии, Ирана, Италии, Норвегии, Венесуэлы, Китая и других стран.