Диетолог Дианова предостерегла от чрезмерного потребления яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала воздержаться от чрезмерного потребления яиц.

«Если съесть их много, могут быть приступы желчной колики и дискинезия желчевыводящих путей», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также в организм поступит много холестерина и жиров.

«Женщинам лучше есть по одному яйцу три раза в неделю. Мужчинам при большом весе допускается два яйца. Также не чаще трёх раз в неделю. Должно быть разнообразие, присутствие других продуктов», — считает Дианова.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.