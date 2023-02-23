Диетолог Дианова предостерегла от чрезмерного потребления яиц
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«Если съесть их много, могут быть приступы желчной колики и дискинезия желчевыводящих путей», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, также в организм поступит много холестерина и жиров.
«Женщинам лучше есть по одному яйцу три раза в неделю. Мужчинам при большом весе допускается два яйца. Также не чаще трёх раз в неделю. Должно быть разнообразие, присутствие других продуктов», — считает Дианова.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.