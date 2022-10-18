В Подмосковье запустили новый проект для владельцев «Пушкинских карт»

В Московской области запустили новый проект для владельцев «Пушкинских карт».

Об этом сообщает телеканал «360».

Пилотным городом-участником стал Красногорск. До 21 октября для молодёжи будет работать программа посещения пяти спектаклей.

Среди них — «Вишнёвый сад», «Горе от ума», «Нездешний вечер», «Маленькое воскресное путешествие» и «Таланты и поклонники».

Кроме того, в Мытищах прошло выездное совещание регионального Минкультуры, посвящённое популяризации программы «Пушкинская карта», передаёт РИАМО.

«Мы сейчас очень плотно работаем с нашими музеями, они практически ежедневно придумывают разные программы для данной возрастной категории: запускают виртуальные туры, образовательные программы, квесты. Всё, чтобы им было интересно и стимулировало прийти вновь», — заявила начальник управления музейной деятельности, организации досуга в парках и продвижения культуры и туризма Минкультуры Анастасия Савченко.

Ранее сообщалось, что в Самарской области продали более 125 тыс. билетов по «Пушкинской карте» на общую сумму 177 млн рублей.