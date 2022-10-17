В Самарской области продали более 125 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

В Самарской области продали более 125 тыс. билетов по «Пушкинской карте» на общую сумму 177 млн рублей.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Участниками федеральной программы в регионе стали более 100 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры.

На заседании комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Самарской губернской думы отметили повышение интереса со стороны партнёров проекта.

Если в пилотном запуске в 2021 году приняли участие 14 учреждений культуры области, то к концу года их число достигло 26, а сейчас их уже более 100.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.