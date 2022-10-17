В Самарской области продали более 125 тысяч билетов по «Пушкинской карте»
- РИА Новости
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Участниками федеральной программы в регионе стали более 100 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры.
На заседании комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Самарской губернской думы отметили повышение интереса со стороны партнёров проекта.
Если в пилотном запуске в 2021 году приняли участие 14 учреждений культуры области, то к концу года их число достигло 26, а сейчас их уже более 100.
Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.