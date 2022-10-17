Узнать больше

В Самарской области продали более 125 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

Короткая ссылка
В Самарской области продали более 125 тыс. билетов по «Пушкинской карте» на общую сумму 177 млн рублей.
В Самарской области продали более 125 тысяч билетов по «Пушкинской карте»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Участниками федеральной программы в регионе стали более 100 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры.

На заседании комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Самарской губернской думы отметили повышение интереса со стороны партнёров проекта.

Если в пилотном запуске в 2021 году приняли участие 14 учреждений культуры области, то к концу года их число достигло 26, а сейчас их уже более 100.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить