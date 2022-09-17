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В Свердловской области предупредили о высокой пожароопасности до вечера воскресенья

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В Свердловской области предупредили о высокой пожарной опасности до вечера воскресенья, 18 сентября.
В Свердловской области предупредили о высокой пожароопасности до вечера воскресенья
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на метеосводку Гидрометцентра России по Уральскому федеральному округу.

Температура воздуха днём может достичь +25 °С, порывы ветра — 15 м/с.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отмечается положительная динамика в компенсационном лесовосстановлении, передаёт «Ямал 1».

«Вопрос лесовосстановления очень важен и актуален для северного региона, так как лесотундра в условиях изменения климата и природных пожаров очень уязвима, а процессы восстановления природной среды протекают очень длительно», — заявили в Департаменте природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что спасатели объявили о высокой пожарной опасности в Алтайском крае с 15 по 19 сентября.

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