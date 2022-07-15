Елабуга и Чистополь станут литературными городами России

Пресс-служба Министерства культуры Татарстана сообщает, что Елабуге и Чистополю будут присвоены звания литературных городов России.

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на ведомство.

Торжественное вручение почётного звания «Литературный город России» состоится 15 июля в Елабуге и 16 июля в Чистополе.

В Елабуге по этому случаю также пройдёт концерт-посвящение поэтессе Марине Цветаевой.

А в чистопольском Мемориальном музее Бориса Пастернака — литературная встреча Союза писателей России и Союза писателей Татарстана с творческой интеллигенцией города.

Ранее НСН сообщила, что на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».