Елабуга и Чистополь станут литературными городами России
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на ведомство.
Торжественное вручение почётного звания «Литературный город России» состоится 15 июля в Елабуге и 16 июля в Чистополе.
В Елабуге по этому случаю также пройдёт концерт-посвящение поэтессе Марине Цветаевой.
А в чистопольском Мемориальном музее Бориса Пастернака — литературная встреча Союза писателей России и Союза писателей Татарстана с творческой интеллигенцией города.
Ранее НСН сообщила, что на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».