Продолжение зомби-апокалипсиса, любовные треугольники и зарождение футбола в России: о чём главные кинопремьеры недели

В грядущие выходные российские кинотеатры покажут сиквел комедийного хоррора о правилах выживания в условиях зомби-апокалипсиса, экранизацию романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли и драму о дружбе и свободе с Шайа Лабафом. Ценители авторского кино смогут посмотреть свежий фильм Юрия Быкова и вторую полнометражную картину актрисы, режиссёра и певицы Ян Гэ. В числе других премьер — лента о контроле за наркотрафиком с Николасом Кейджем, анимационное продолжение истории об Урфине Джюсе и фильм о зарождении российского футбола.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (Zombieland: Double Tap)

Десять лет назад на экраны вышел комедийный хоррор «Добро пожаловать в Zомбилэнд», снятый за $23,6 млн и заработавший в прокате $102,4 млн. Тогда Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин исполнили роли счастливчиков, выживших после нашествия живых мертвецов.

Фактически сразу после весьма успешного релиза сценаристы фильма Пол Верник и Ретт Риз заявили, что заинтересованы в разработке сиквела. Сценарий ленты «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» был завершён к 2017 году, а в 2018-м Sony Pictures дала проекту зелёный свет.

На сей раз вместе с уже знакомым зрителям квартетом противостоять зомби будут Зои Дойч, Люк Уилсон и Розарио Доусон.

По сюжету Литл-Рок (Бреслин) покидает команду и прибивается к группе пацифистов, в условиях зомби-нашествия отказавшихся от оружия. Коламбус, Таллахасси и Вичита намерены вернуть Литл-Рок, поскольку с эволюционировавшими зомби бороться стало ещё сложнее.

«Сторож»

В пустынном здании санатория живёт и работает сторож Влад. Однажды к нему приходят неизвестные мужчина и женщина. Супруги просят сторожа разрешить им некоторое время пожить в санатории: им нужно ненадолго «залечь на дно». Так трое людей оказываются вместе в замкнутом пространстве.

В новом фильме Юрий Быков отходит от привычных ему социально-политических тем и делает упор на психологию человеческих взаимоотношений. Роль сторожа первоначально должен был исполнять Кирилл Пирогов, однако из-за творческих разногласий и нестыковки расписаний он выбыл из проекта. Тогда сторожа сыграл сам Быков (уже недовольный своей работой).

«Времени на его замену просто не оказалось. Я считаю, что это не самый умный поступок, у меня не было ни малейшего желания сниматься самому, но за три дня я не нашёл бы актёра, который погрузился бы в материал», — отмечал режиссёр в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика».

«Текст»

«Текст» — первая экранизация одной из книг российского писателя, автора постапокалиптического романа «Метро 2033» Дмитрия Глуховского.

В фильме рассказывается о студенте Илье Горюнове (Александр Петров), которого по сфабрикованному обвинению отправляют за решётку на семь лет. Оказавшись на свободе, Горюнов получает доступ к смартфону подставившего его молодого человека (Иван Янковский). От лица врага Горюнов несколько дней взаимодействует с его окружением, включая беременную девушку (Кристина Асмус).

В широкий прокат картина режиссёра Клима Шипенко выйдет в урезанном формате. Версию без купюр можно будет посмотреть в интернете. Подробнее о том, что покажут в режиссёрской версии фильма, — в материале RT.

«Арахисовый сокол» (The Peanut Butter Falcon)

Около восьми лет назад в ходе посещения лагеря для актёров с ограниченными возможностями здоровья кинематографисты Тайлер Нилсон и Майк Шварц познакомились с артистом по имени Зак Готтзаген. Втроём они решили снять инклюзивное кино.

По сюжету юноша с синдромом Дауна сбегает из дома престарелых навстречу мечте — Зак грезит о том, чтобы стать рестлером. По пути он встречает рыбака по имени Тайлер (Шайа Лабаф), и они продолжают путешествие вместе. Место назначения — всемирно известная академия рестлеров в Джорджии.

Зарубежные критики описывают «Арахисового сокола» как современное прочтение хрестоматийного романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».

«Кокаиновый барон» (Running with the Devil)

Тему наркотрафика и торговли запрещёнными веществами вслед за вышедшими в России в этом году лентами «Белый парень Рик» и «Наркокурьер» продолжил режиссёр Джейсон Кэбелл. В картине «Кокаиновый барон» (в переводе с английского — «Наперегонки с дьяволом») рассказывается о пути поставки наркотиков из Мексики через США в Канаду.

Как-то раз одна из партий не доходит до потребителя, и лидер картели даёт торговцам — Повару (Николас Кейдж) и Мужику (Лоуренс Фишбёрн) — задание разузнать, где в цепочке поставки произошёл сбой.

«Троица»

Марго (Ян Гэ) решает признаться мужу Джорджу (Андрей Курганов), что изменила ему с одним из своих студентов (Георгий Бликштейн). Вместе с супругом они посещают психолога (Один Ланд Байрон), который советует героине прожить 21 день по четырём правилам: делать то, что хочешь, и не делать того, чего не хочешь, отвечать прямо и начинать фразы с местоимения «я».

Для сценария своего второго полнометражного фильма режиссёр и сценарист Ян Гэ взяла реальную историю своей подруги и сделала из неё нечто вроде притчи.

«Сначала она (подруга. — RT) не думала, что это какой-то серьёзный фильм, а после история закончилась, и её мучения тоже закончились», — пояснила Ян Гэ в интервью RT.

Примечательно, что фильм был снят на английском языке, а уже потом дублирован на русский.

«Люди меня спрашивают: «Почему, Ян Гэ, ты сняла на английском, ты хочешь, чтобы твоё кино было больше показано за рубежом?» Нет, я об этом не думала. Просто эта история не должна звучать по-русски и не должна звучать по-китайски. Не я выбрала английский язык. Я просто не нашла оправдания, почему я должна снимать это на русском или на китайском. Поэтому я сняла на английском. И как он будет, и где он будет — он будет жить своей жизнью», — заявила режиссёр.

Ян Гэ рассказала о фильме «Троица»

«Урфин Джюс возвращается»

Сказочную повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» экранизировали неоднократно. В 2016 году в прокат вышла полнометражная адаптация книжного продолжения цикла о Волшебной стране «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

В новой части Джюс вновь попытается завоевать Изумрудный город — на сей раз бывший помощник чародейки Гингемы будет использовать её волшебную книгу, которая способна исполнить любое желание хозяина. Помочь жителям Изумрудного города вызывается девочка Элли.

Свой голос злодею Урфину Джюсу вновь подарил актёр Константин Хабенский. В режиссёрское кресло вернулся один из постановщиков первой части Фёдор Дмитриев.

«Дикая лига»

Бурлак Варлам (Владимир Яглыч), хорошо проявив себя в бою стенка на стенку, получает приглашение от владельца футбольного клуба присоединиться к команде англичан-футболистов. Однако те не очень рады новобранцу. Варлам находит поддержку в лице азартного купца Балашова (Дмитрий Назаров). Вместе они создают первую народную команду по игре в «ножной мяч».

Картину снимал режиссёрский дуэт Андрея Богатырёва и американского постановщика Арта Камачо. В проекте задействованы и другие зарубежные кинематографисты — Эрик Бреннер и Кен Блейки, а также «горец» Эдриан Пол.

В съёмках ленты приняли участие Иван Охлобыстин и Олеся Судзиловская, а также звёзды отечественной сборной по футболу Артём Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.

«Я вернусь»

Фестивальная драма «Я вернусь», снятая в копродукции России с Арменией, повествует о жителях горного села, которые пытаются наладить быт после конфликта в Нагорном Карабахе. Шестилетний Саро вместе с матерью ждёт, когда в деревню вернётся его отец Вачо.

Однажды желание мальчика сбывается — Вачо возвращается домой невредимым. Однако общение между отцом и сыном, с детских лет ведущим хозяйство самостоятельно, налаживается не сразу.

«Я вернусь» — первый продюсерский проект Беника Аракеляна, известного по роли в картине «Брестская крепость». Он же — автор идеи: история Саро созвучна его собственной истории.