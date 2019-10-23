Хоум-видео от актёров и «труп»-импровизатор: как снимался «Текст» с Александром Петровым

В четверг в прокат выходит фильм «Текст» — экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли. По сюжету студент Илья Горюнов на несколько лет отправляется за решётку по сфабрикованному обвинению. После освобождения из тюрьмы он получает доступ к смартфону подставившего его человека и выдаёт себя за него. Съёмки ленты проходили в Москве и порой самим актёрам приходилось выступать в роли операторов, а часть материала сняли на мобильный телефон. Как Иван Янковский и Кристина Асмус снимали откровенную сцену, почему «трупу» на площадке пришлось импровизировать и ради чего режиссёр поменял бы местами исполнителей главных мужских ролей — в материале RT.

В четверг, 24 октября в российский прокат выходит триллер «Текст» — экранизация опубликованного в 2017 году одноимённого романа от создателя книжной серии «Вселенная Метро 2033» Дмитрия Глуховского.

Писатель принял непосредственное участие в работе над киноадаптацией и также выступил в качестве автора сценария картины. Снимал «Текст» Клим Шипенко («Салют-7»). Роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский, Кристина Асмус, Виталий Хаев, Софья Озерова и другие.

По сюжету студенту филологического отделения МГУ Илье Горюнову (Петров) подбрасывают наркотики, и он на семь лет оказывается за решёткой по ложному обвинению. Выйдя из тюрьмы, Горюнов решает встретиться с некогда подставившим его молодым человеком, сотрудником ФСКН Петром Хазиным (Янковский). Волею случая у героя оказывается смартфон Хазина и доступ ко всей хранящейся в телефоне информации. Несколько дней Горюнов выдаёт себя за своего врага.

Квест под названием «Текст»

Съёмки картины велись преимущественно в Москве и Дзержинском. Как отметил Александр Петров в ходе пресс-конференции, именно решение работать в реальных локациях, а не выстраивать их в павильонах, позволило придать происходящему «живую материю».

«Ты действительно в том подъезде, где задумывал Митя свою историю, ты там живёшь уже, соседи тебе приносят пирожки, ты всех знаешь, ты со всеми здороваешься. Когда мы уезжали, жители города Дзержинский расстраивались, потому что «C вами как-то весело». Несмотря на то, что мы снимали часто по ночам, все были в курсе, что ведутся съёмки. Мы сроднились с этим городом, огромное спасибо этим людям», — рассказал Петров.

Клим Шипенко изначально планировал снимать картину преимущественно с рук: такой метод, полагает режиссёр, способствует отожествлению зрителя с героем.

Съёмочная группа вместе с актёрами перемещалась по улицам городов в том числе в общественном транспорте, не прерывая съёмок. Артисты прозвали такой формат работы квестом под названием «Как снять «Текст».

Клим Шипенко, Дмитрий Глуховский и Александр Петров

© kinopoisk.ru

«Очень много живых моментов. Всё, что снималось, снималось с реальными людьми. Никаких перекрытий в метро или на улицах Москвы. Это достаточно тяжёлый, но очень крутой опыт. И каждый съёмочный день — как будто на американских горках катаешься», — делился впечатлениями Александр Петров.

Откровенные сцены и импровизация

Порой, в случае со съёмками на мобильный телефон, актёрам самим приходилось выступать в качестве операторов. Так, чрезвычайно откровенную постельную сцену с участием Асмус снял Янковский.

«Я не снимал порнофильмы никогда и снимал их только здесь. Тоже получил огромное удовольствие. Хотел побольше», — с иронией подчеркнул артист.

Критикам показали откровенную версию «без купюр», которая потом появится на видеосервисе START. В прокат же была передана другая, «скромнее». Не исключено, что интернет-версию расширят ещё больше, добавят в неё фрагменты, вырезанные из-за необходимости соблюдать хронометраж.

Примечательно, что и хоум-видео с участием Асмус и Янковского, и многие другие сцены в фильме были сняты одним дублем, а актёры постоянно импровизировали.

Петрову хорошо запомнилась работа над эпизодом, где Илья Горюнов сбрасывает тело Хазина в люк.

«Ваня (Янковский. — RT) ещё мне помогал в этот момент, потому что, когда я сгибал его ноги, он их специально напрягал, как будто бы они закаменели, чтобы мне было ещё сложнее. Насколько Ваня гениальный артист, что играл даже в состоянии, когда он труп! И нога у него играла труп — она закаменела. Это гениально. У сцены нет ни одного провала по фокусу. Мы потом смотрели это дубль и просто поражались, как это возможно было сделать», — отметил актёр.

«Текст» в театре

Спустя год после выхода романа «Текст» режиссёр Максим Диденко поставил в театре имени Ермоловой одноимённый спектакль. В работе над постановкой участвовал и Глуховский. Писатель счёл спектакль смелым и оригинальным, хоть и признал, что видение режиссёра отличается от видения автора.

Кристина Асмус

© kinopoisk.ru

А вот Шипенко театральную постановку «Текста» не оценил и решил не приглашать на кастинг задействованных в спектакле Илью Маланина, Артёма Ткаченко и Кристину Асмус. Тем не менее, последняя после долгих попыток связаться с режиссёром всё-таки добилась аудиенции и была утверждена на роль.

По словам Асмус, Нина в кино и Нина на сцене — два абсолютно разных персонажа.

«Мне очень сложно во время съёмок было играть в «Тексте» и в спектакле. Это разные партнёры, разное решение героинь, разный разбор материала, даже текст зачастую разный. Я всерьёз подумываю прекратить своё участие в спектакле, потому что для меня «Текст» сложился вот здесь. Для мена Хазин — это Ваня, а Илья — это Саша, для меня Нина — мне ближе та, которую я сыграла в кино», — рассказала Асмус.

Поменяться ролями

Впрочем, и для Шипенко, и для Глуховского Горюнов — не обязательно Петров, а Хазин — Янковский.

В начале работы над фильмом Глуховский больше видел Александра Петрова в роли Петра Хазина, а Ивана Янковского — как Горюнова.

«Если б меня спросили, как я распределял бы роли, я взял бы и поменял (Петрова и Янковского. — RT) местами, потому что у меня в книге главный герой совершенно субтильный, ранимый, «аленький цветочек». Саша, конечно, своей игрой и своей личностью привнёс больше такого лобненского реализма туда», — признался писатель.

По мнению Глуховского, Янковский изменил образ лейтенанта Петра Хазина, сделав его несколько «рафинированным и хрупким».

Кадр из фильма «Текст»

© kinopoisk.ru

«В книге у меня он — настоящий идейный засранец, наследный принц милицейского генералитета, человек, который думает, что можно всё, и совершенно в себе уже давно отучившийся сомневаться», — добавил Глуховский, отметив при этом, что остался доволен тем, как всё получилось в итоге.

Клим Шипенко, тем временем, подчёркивает: если бы позволял бюджет, он бы провёл эксперимент и снял два фильма. Во втором Петров и Янковский поменялись бы ролями.

«Показывал бы их (фильмы. — RT) через один. И такой, и другой. Сеансы бы шли через один. Это действительно формалистический эксперимент, который я бы сделал, если бы позволял бюджет в данном случае», — пояснил он.