«Начало месяца не порадует теплом»: Россию ожидает аномально холодный август

Первые недели августа не принесут жителям Центральной России долгожданного потепления, считают синоптики. Хотя погода начнёт понемногу выравниваться ближе к выходным, пасмурные дни сохранятся как минимум всю первую декаду месяца. Причиной этого метеорологи называют циклон, переносящий в страну холодный воздух из Арктики. Тем временем специалисты уже назвали прошедший июль самым холодным более чем за 30 лет.

Погода в августе долго не сможет порадовать россиян теплом, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сейчас наблюдается редкое для этого промежутка летнего сезона падение температуры, «примерно на 7,5 °С». Такая ситуация встречается «не более чем в 5% случаев в интервале конца июля—начала августа».

«Такая холодная погода сейчас наблюдается в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах, она будет длиться достаточно долго. В первую неделю августа погода будет ниже нормы на 5-8 °С во всех этих регионах», — отмечает специалист в беседе с RT.

Относительно тёплая погода вернётся в Центральную Россию в конце следующей недели, передаёт РИА Новости сообщение Гидрометцентра. Ключевую роль в этом процессе сыграет южноевропейский циклон, находящийся пока в стадии формирования.

«Он принесёт и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели», — говорится в сообщении ведомства.

До этого момента в европейской части России установится достаточно холодная погода.

«До конца недели центр Европейской России будет находиться под влиянием активного циклона, который будет перемещаться от южных склонов Урала на север. Он продолжит удерживать в регионе более прохладную, чем свойственная этим дням календаря, погоду с небольшими дождями», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Погода начнёт понемногу выравниваться ближе к этим выходным, но не стоит ожидать резкого потепления, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ожидается повышение температуры, то есть в выходные у нас уже таких значительных дождей не будет, ночью будет потеплее, в Москве это где-то +10...12 °С, дневная температура в городе будет в пределах +17...19 °С. Это выше, чем сейчас, но пока ещё температура в целом остаётся ниже климатической нормы, но не на 6-7 °С, как было в последних числах июля, а уже на 3-4 °С. Тенденция к повышению температуры намечается», — считает синоптик.

Такая погода будет сохраняться и дальше как минимум в течение следующей недели.

«На следующей неделе существенного повышения температуры не ожидается. Местами небольшие кратковременные дожди сохранятся. Характер погоды останется таким же, как и в выходные дни», — рассказала Позднякова.

В конечном итоге первая половина августа не подарит жителям Москвы и Центральной России теплой погоды, рассказал RT сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Первые две недели августа, даже, скорее, его первая декада не порадуют москвичей и гостей столицы солнечной, сухой и комфортной погодой. Синоптическую ситуацию в этом регионе продолжит формировать циклон, который пришёл на европейскую Россию ещё в понедельник. Сейчас, сделав некую петлю и дойдя до Среднего Поволжья, затем выйдя на средний Урал, этот облачный вихрь вновь вернётся на северо-восток европейской части нашей страны, зацепив новую порцию арктического воздуха. Так что в течение 7-10 дней в столичном регионе сохранится облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями. По ночам будет +7...+12 ˚С, не выше +14...+19 ˚С», — полагает эксперт.

Последний день июля стал самым холодным в Москве за последние 70 лет, заявил ранее РИА Новостям Михаил Леус.

«Накануне максимальная температура воздуха в Москве достигла всего +14,7 °С. Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве», — рассказал он.

Также по теме «Город прогревается очень медленно»: до конца недели в Москве сохранится аномально холодная погода Понедельник, 29 июля, может стать самым холодным днём для этой даты с начала века. Температура не превысит отметки +18 °C. Аномальная...

Текущая неделя в целом оказалась непривычно дождливой и пасмурной для июля. Сам июль специалисты назвали «самым холодным в XXI веке».

«Средняя температура воздуха июля-2019 в Москве составила +16,8°, что на 1,4° ниже климатической нормы. С таким показателем июль-2019 стал самым холодным среди всех июлей XXI века. Мало того, таким холодным второй месяц лета в столице не был уже 32 года, с 1987 года, когда средняя температура этого месяца оказалась точно такой же», — комментирует погодную ситуацию центр «Фобос».

Такую холодную погоду синоптики ранее связывали с «ультраполярным вторжением» — холодным арктическим воздухом, пришедшим в Россию через Карское море.

Это достаточно редкое явление, связанное с изменением характера движения воздушных масс, которые теперь перемещаются вертикально, а не горизонтально, как раньше. По этой причине европейские страны сейчас страдают от африканской жары, а Россия — от арктического холода.