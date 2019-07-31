Эксперт прокомментировал похолодание в регионах России

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Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в регионах России.
Эксперт прокомментировал похолодание в регионах России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Ничего катастрофического в нынешней ситуации я не вижу. И в Москве, и в других регионах страны просто наблюдаются различные движения потоков воздуха и воздушных масс: где-то становится теплее, а где-то — прохладнее», — сказал он.

По его мнению, к началу следующей недели в Москве, на Урале и в Сибири ситуация нормализуется и вновь установится привычная летняя тёплая погода.

По всей видимости, это случится 5—6 августа, добавил Мельников.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.

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