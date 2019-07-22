В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.

«Вчера мы, наконец, вернулись к норме. Среднесуточная температура слегка её превышала. До этого температура весь июль, кроме первых нескольких дней, была ниже нормы», — заявил он.

Как отметил эксперт, на смену ушедшему циклону придёт ещё один — небольшой, движущийся в сторону России с запада.

Ночью ожидается переменная облачность, днём возможны ливни и грозы, порывистый ветер до 15 м/с. Температура воздуха составит примерно +22...+25 °С.

В среду, 24 июля, тоже будет облачная погода с дождями. Ветер — 10 м/с. Днём прогнозируется +21...+23 °С.

В четверг ситуация почти не изменится, только температура будет немного выше — до +24...+26 °С.

Заметно потеплеет в пятницу — до +23...+28 °С. Ожидается переменная облачность.

«С воскресенья переменная облачность с прояснениями, небольшой дождь, слабый северный ветер, около +20...+25 °С. По температуре показатели неплохие, близкие к норме. Ночью будет около +12 °С», — сообщил Цыганков.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.