Синоптик назвала причины рекордной жары в Европе и холода в России

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru рассказала, чем обусловлена рекордная жара в Европе и аномальное похолодание в России.

По её словам, жара в Европе установилась под влиянием мощного субтропического циклона, пришедшего из Африки, в то время как на погоду в Центральной России влияют холодные воздушные массы с Северного полюса.

«Если раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идёт движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север, холодный воздух с полюса проникает далеко на юг. И те жара и ливни, которые есть у нас сейчас, — это как раз проявление меридианных процессов», — объяснила она.

Позднякова пояснила, что изменение движения воздушных масс связано со сменой климатических эпох.

«К сожалению, у нас нет данных, чтобы сказать, сколько времени продлится та или иная климатическая эпоха», — уточнила главный специалист Метеобюро Москвы.

Она добавила, что история метеонаблюдений длится «всего 170 лет», а Земля «гораздо, гораздо старше».

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН сообщил, что в Москве в воскресенье, 28 июля, начнётся сильное затяжное похолодание, связанное с распространением глубокой полярной ложбины.

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