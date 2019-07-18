Метеорологи прогнозируют возвращение аномальной жары во Францию

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Аномально жаркая погода вернётся во Францию на следующей неделе. Об этом сообщает метеорологическая служба страны Meteo France.
Метеорологи прогнозируют возвращение аномальной жары во Францию
  • ©pixabay.com

«Начиная с воскресенья горячий воздух, идущий из Испании, продвинется с юго-запада Франции на север страны», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, с начала недели максимальные температуры достигнут 30—35 °C в северной половине и 35—39 °C на юго-западе и центро-востоке. Местами столбики термометра могут достигать отметки в 40 °C.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня. Тогда было зафиксировано 44,3 °С — это самая высокая температура за всё время наблюдений.

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