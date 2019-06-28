Во Франции зафиксировали рекордный уровень жары

Короткая ссылка
Синоптики зафиксировали во Франции рекордный уровень жары.
Во Франции зафиксировали рекордный уровень жары
  • © Estelle Ruiz
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AFP.

«Во Франции была зафиксирована самая высокая температура за всё время наблюдений: +44,3 °С», — пишет агентство.

Как указывает РИА Новости, температурный рекорд был побит в городе Карпантра на юго-востоке страны.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что самые жаркие дни лета ожидают жителей средней полосы России 31 июля и 1 августа.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о связи жары с изменением климата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить