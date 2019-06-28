Во Франции зафиксировали рекордный уровень жары

Синоптики зафиксировали во Франции рекордный уровень жары.

Об этом сообщает AFP.

«Во Франции была зафиксирована самая высокая температура за всё время наблюдений: +44,3 °С», — пишет агентство.

#BREAKING All-time hottest temperature in France recorded at 44.3C: weather service pic.twitter.com/5ECbNN0Fu2 — AFP news agency (@AFP) 28 июня 2019 г.

Как указывает РИА Новости, температурный рекорд был побит в городе Карпантра на юго-востоке страны.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что самые жаркие дни лета ожидают жителей средней полосы России 31 июля и 1 августа.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о связи жары с изменением климата.