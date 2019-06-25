Эксперт рассказал о связи жары с изменением климата

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Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о связи жары с изменением климата.
Эксперт рассказал о связи жары с изменением климата
  • Reuters

«Изменение климата проявляется в учащении таких событий, как повышенные температуры. Жара в такие дни не рекордная, но стоящая достаточно продолжительное время. Связь между этими явлениями есть. Однако научно это пока не доказано», — заявил он.

Как пояснил эксперт, климатологам нужны время и больше статистики.

Кроме того, Киселёв отметил, что в целом погода формируется с учётом многих факторов: к примеру, изменяется циркуляция атмосферы океана, можно говорить и об изменении режима осадков.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда наступят самые жаркие дни лета.

22 июня Inforeactor сообщал о жаре до +34 °С в Оренбургской области.

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