В Гидрометцентре рассказали, когда наступят самые жаркие дни лета

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Самые жаркие дни лета ожидают жителей средней полосы России 31 июля и 1 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
В Гидрометцентре рассказали, когда наступят самые жаркие дни лета
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По климату самые жаркие дни в средней полосе — 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — сказал синоптик.

По его словам, это связано с тем, что нагретая поверхность земли медленно передаёт тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. 

Специалисты считают, что он прогреется только после 20 июля, после чего почва начнёт отдавать тепло атмосфере.

В приморских городах самое жаркое время года — вторая половина августа, отметил Вильфанд. 

Ранее сообщалось, что начиная с понедельника, 24 июня, температура в Москве и соседних регионах начнёт снижаться.

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